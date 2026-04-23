La plataforma contra la moción de censura en Lugo llama a manifestarse este viernes en la Praza Maior

Decenas de personas se concentraron ante Casa do Concello de Lugo, en la Praza Maior de la ciudad, para presentar una plataforma ciudadana que, bajo en nombre 'Transfuguismo Non/Democracia Si', se opone a la moción de censura que este miércoles registró en el Ayuntamiento el Partido Popular, con el apoyo de la edila no adscrita, María Reigosa, que hace unas semanas dejó el grupo municipal socialista.

Este colectivo ha convocado una manifestación contra esa moción de censura que tendrá lugar este viernes 24 de abril, en el mismo lugar, y que comenzará a las 19:00 horas.

"un fuerte sentimiento de indignación"

En declaraciones a COPE Lugo, uno de sus promotores, Lois Pérez, dijo que ha surgido "de un sentimiento fuerte de indignación, de contrariedad, pero también de defensa de las convicciones democráticas y el respeto a la voluntad popular que se manifiesta en las urnas".

"Consideramos que, de alguna manera, se traiciona el sentimiento mayoritario de una parte muy importante de la ciudadanía lucense, que votó opciones políticas de izquierdas en las últimas elecciones, y que derivaron en un gobierno de coalición del PSOE y del BNG", añadió.

Invitamos a María Reigosa a que respete esa voluntad popular expresada en las urnas" Lois Pérez Escritor y promotor de la plataforma

"Nos parece grave que la concejala María Reigosa pueda llegar a tomar una decisión en ese sentido. Que alterase esa voluntad popular de la que hablaba. La invitamos a que tenga bien presente, queremos pensar que ya lo tiene, su responsabilidad como representante pública y su vocación de servicio a la ciudadanía y al bien común", dijo Lois Pérez.

Cedida Lois Pérez habla en un momento de la presentación de esta plataforma

A su juicio, "cualquier persona que es elegida en un proceso electoral tiene que tener presentes esas cuestiones y por ello la invitamos a que respete esa voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones locales, porque es lo correcto desde cualquier punto de vista".

"el capítulo más oscuro"

La plataforma ha redactado un manifiesto en el que denuncia que "Lugo está viviendo el capítulo más oscuro de nuestro período democrático". Subraya que "no es un episodio más de la vida política: es un hecho grave que interpela directamente los valores democráticos que sostienen nuestra convivencia".

"La moción de censura es, en esencia, un instrumento legítimo dentro de los sistemas democráticos. Está concebida para situaciones excepcionales en las que un gobierno perdió la legitimidad moral para gobernar o quebró la confianza de la ciudadanía de manera manifiesta. Sin embargo, cuando este mecanismo se emplea de forma oportunista, desvirtuando su sentido original, deja de ser una herramienta democrática para convertirse en un atajo hacia el poder", añade el manifiesto.

De hecho, afirma que la moción "que hoy se formula en Lugo no responde a una causa de interés general ni a una urgencia política real", sino que "se pretende alterar la voluntad expresada en las urnas mediante una maniobra sustentada en el transfuguismo, práctica que la ciudadanía rechazó reiteradamente por considerarla contraria a los principios más básicos de la representación democrática".

"No se trata de una diferencia de proyecto o de modelo de ciudad: se trata de una operación aritmética que ignora el mandato popular", afirma.