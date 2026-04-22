El Partido Popular registra la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo

Los acontecimientos se precipitaron en las últimas horas en el Ayuntamiento de Lugo

El Partido Popular ha registrado la moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo, que presumiblemente derribará al gobierno bipartito formado por socialistas y nacionalistas, con el apoyo de sus doce concejales y de la edila no adscrita, María Reigosa, que hace tan solo unas semanas formalizó su salida del grupo municipal del PSdeG.

Fuentes del partido confirmaron que fue el viceportavoz del grupo municipal y portavoz en la Diputación, Antonio Ameijide, el encargado de presentar formalmente en el registro municipal el documento con las trece firmas.

Registrada la moción de censura, la portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Elena Candia, ha convocado a la prensa para las 14:15 horas en un céntrico hotel de la ciudad, donde comparecerá acompañada por la propia María Reigosa.

Candia mantuvo silencio en los últimos en relación con la posibilidad de que la moción de censura se materializase de forma inminente, y lo mismo hizo el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, que una vez tuvo conocimiento de que había sido registrada también ha convocado a los medios de comunicación.

Su comparecencia tendrá lugar a partir de las 15:30 horas en la Sala de Novas Tecnoloxías del Concello.

"Si hay trato de favor tendrá que actuar la fiscalía"

El teniente de alcalde y portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Lugo, Rubén Arroxo, afirmó que el partido nacionalista va a estar muy pendiente de la cobertura de una plaza convocada por la Xunta en la capital lucense, cuyos requisitos se adaptan al perfil de la concejala no adscrita, María Reigosa, porque "si se confirma que hay un trato de favor para poder comprar a una tránsfuga, tendrá que actuar la Fiscalía".

"Nosotros vamos a estar muy pendientes de eso. Si se confirma que hay un trato de favor para poder comprar a una tránsfuga, estamos hablando de un delito grave de corrupción. Si se confirma eso, tal y como hay indicios en este momento, nosotros entendemos que tendrá que actuar la Fiscalía", dijo Arroxo, que compareció ante los medios acompañado por la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, los demás ediles del grupo municipal y un nutrido grupo de simpatizantes.

Pueden acabar personas en los tribunales. Es un golpe de estado municipal" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

Desde su punto de vista, "pueden acabar personas en los tribunales, tanto las personas que promueven esto como la propia María Reigosa. Hablamos de los cargos del Partido Popular, que promueven la moción, pero también de la propia tránsfuga".

Según su punto de vista, estamos ante "un gran escándalo" y "una situación asquerosa", porque esta moción, si finalmente se lleva a cabo, sería "un golpe de estado municipal".