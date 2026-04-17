Obras de mejora obligarán a cortar el tráfico en los túneles de Doncos y San Pedro en la A-6

El tráfico rodado quedará cortado a partir del lunes 20 entre los kilómetros 438 y 451 de la A-6

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la ejecución de las obras de mejora de varios túneles del puerto de Pedrafita, entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6 y, después de mantener la circulación restringida varios días de la semana pasada en el de Cereixal, en el municipio de Becerreá, el próximo lunes el tráfico quedará cortado en el de Doncos, a la altura de As Nogais.

En concreto, según ha informado el propio Ministerio en un comunicado, quedarán cortadas ambas calzadas de la A-6, en sentido Madrid y sentido A Coruña, entre los kilómetros 438 y 451, desde las 9:00 horas del lunes 20 de abril hasta las 9:00 horas del miércoles 22 de abril.

...y a partir del 27 en pedrafita

Las obras continuarán en el túnel de San Pedro, en Pedrafita do Cebreiro. En este caso, quedarán cortadas ambas calzadas entre los kilómetros 431 y 438, desde las 9:00 horas del lunes 27 de abril hasta las 9:00 horas del miércoles 29 de abril.

Asimismo, durante las noches del miércoles 29 y del jueves 30 de abril se producirán cortes entre las 21:00 y las 7:00 horas.

Delegación del Gobierno en Galicia Viaducto de O Castro, en la Autovía del Noroeste (A-6)

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TÚNELES

En este caso se están llevando a cabo obras de renovación de las instalaciones eléctricas en los túneles afectados. La actuación en su conjunto cuenta con una inversión de 24,7 millones de euros, de los cuales 18,3 millones de euros se ejecutan con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En esta partida también se incluye la modernización del túnel de Montefurado en la N-120. Los 6,4 millones de euros restantes se destinan a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.