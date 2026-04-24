Nace ‘Salvemos Lugo’, una plataforma vecinal que apoya "un cambio" para rescatar a la ciudad “de la parálisis” del actual gobierno

La plataforma 'Salvemos Lugo' apoya el "cambio" que puede propiciar en la ciudad la moción censura promovida por el Partido Popular

La plataforma ‘Salvemos Lugo’ ha anunciado su creación mediante un comunicado en el que asegura que las asociaciones de vecinos que la integran han dado este paso para tomar “la palabra” y “rescatar a la ciudad de la parálisis y el abandono”, con el apoyo explícito “a un cambio” que “nos devuelva el orgullo de ser lucenses”.

El nacimiento de este nuevo colectivo se produce después de que este miércoles fuese presentada la plataforma ‘Transfuguismo Non, Democracia Sí”, en contra de la moción de censura promovida por el Partido Popular y la concejala no adscrita María Reigosa, que ha convocado para este viernes una manifestación en la Praza Maior de la ciudad.

Una plataforma sin ideologías

Desde ‘Salvemos Lugo’ aseguran que su movimiento es ajeno a la lucha partidista. “Esta plataforma vecinal no va de siglas políticas ni ideologías. Va de salvar a una ciudad que agoniza por la falta de gestión”, precisa en su comunicado. En este sentido, afirman: “No nos interesan las derechas ni las izquierdas. Queremos gestión, fiabilidad y soluciones a los problemas”.

El escrito subraya que “para Lugo ya pasó el tiempo de los discursos y de las peleas y llegó la hora de los hechos porque las deficiencias de esta ciudad no pueden espera más”. Consideran que es el momento de actuar y dejar atrás las disputas políticas que no solucionan los problemas de los ciudadanos.

Un cambio con vigilancia

La plataforma estima que ha llegado “el momento de dar una oportunidad a otras personas con programas nuevos, para ver si son capaces de poner en pie esta ciudad”. Con respecto a las palabras del alcalde, Miguel Fernández, sobre que “en un año no se puede hacer nada”, el colectivo expresa su desacuerdo: “Nosotros pensamos que sí se puede hacer”.

Sin embargo, el apoyo no es incondicional. La plataforma advierte de que estarán “muy atentos” a los acontecimientos. “Esta petición de cambio no es un cheque en blanco y, de la misma manera que ahora pedimos un cambio necesario y legítimo, si el nuevo equipo también falla, le pediremos que se vaya para la casa”, avisan.