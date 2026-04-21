Monforte condecora al policía fallecido en acto de servicio y a su compañero herido

El pleno de imposición de las medallas se celebró este lunes en el Ayuntamiento de Monforte de Lemos

El Ayuntamiento de Monforte de Lemos celebró este lunes por la noche un pleno extraordinario para imponer la Medalla de la Ciudad al agente de la Policía Local Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, y a su compañero, Francisco Cao, que resultó herido. Ambos sufrieron un accidente de circulación en acto de servicio.

Una persecución que acabó en tragedia

El siniestro tuvo lugar en la madrugada del pasado 23 de agosto, cuando los agentes perseguían a un vehículo cuyo conductor había huido tras ser requerido para someterse a una prueba de alcoholemia.

La concesión de las medallas, un procedimiento recogido en la ordenanza municipal de Símbolos e Distincións Honoríficas, ya fue anunciada por el alcalde, José Tomé, el mismo día del accidente, cuando se decretaron tres días de luto oficial.

Con esta distinción, "el Ayuntamiento de Monforte quiere reconocer el especial interés puesto por estos agentes en el cumplimiento de su deber como policías locales y su elevado compromiso con la protección de la comunidad a la que prestan servicio", ha informado el gobierno local.