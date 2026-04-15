Luz verde en Lugo a un aparcamiento vigilado para camiones: "Es necesario, se están produciendo más robos de gasóleo que nunca"

El Concello de Lugo ha iniciado los trámites para construir un aparcamiento de vehículos pesados en el polígono de As Gándaras. Esta medida busca dar respuesta a una demanda histórica del sector y solucionar la falta de espacio en las principales áreas industriales de la ciudad. El anuncio fue realizado por el alcalde, Miguel Fernández, durante un encuentro con empresarios.

Un paso importante para el tejido industrial

Fernández ha enmarcado la decisión en la colaboración con el tejido productivo de la ciudad. "Esta es una demanda que venimos trabajando con el sector y que hoy trasladamos también a los empresarios, porque supone un paso importante en la mejora de los servicios y de la ordenación del espacio industrial", ha explicado el alcalde.

Seguimos avanzando en soluciones reales para mejorar la actividad económica y atender las necesidades de nuestras áreas industriales" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

El regidor también ha destacado el compromiso del Gobierno local con la modernización de las infraestructuras. En sus palabras: "Seguimos avanzando en soluciones reales para mejorar la actividad económica y atender las necesidades de nuestras áreas industriales".

Detalles de la concesión

El aparcamiento será construido sobre una superficie municipal de 44.369 metros cuadrados en una de las principales avenidas del Polígono das Gándaras. La concesión se tramitará mediante un procedimiento abierto, con un plazo de 30 días hábiles para presentar ofertas, y tendrá una duración de 10 años sin prórroga.

La empresa adjudicataria deberá ejecutar el proyecto sin coste para el Concello. A cambio, abonará un canon mínimo anual de 1.600 euros, cifra que podrá ser mejorada al alza por los licitadores.

Operativo en 18 meses con tarifas reguladas

La empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 18 meses para la puesta en funcionamiento del estacionamiento desde la firma del contrato. El servicio deberá funcionar de manera ininterrumpida durante todo el año, con reserva de al menos un 20% de las plazas para usuarios en tránsito, y cumpliendo con estrictos requisitos de seguridad.

Las tarifas máximas fijadas serán de 80 euros mensuales para abonados y de 1 euro por hora para usuarios ocasionales, aunque las empresas podrán ofertar rebajas.

Problemas de seguridad

El sector aplaude este medida. El presidente de Aetram, Diego Arias, una de las asociaciones de transportistas mayoritarias en la provincia de Lugo asegura que es una necesidad. De hecho, reconoció que "nunca hubo tantos robos de combustible como ahora".

"Al precio que lleva el gasóleo, es un producto muy goloso", precisó.