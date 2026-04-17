Lugo se rinde a la música clásica con su festival más internacional

El Festival de Música Cidade de Lugo llega a su 53ª edición y se consolida como el decano en Galicia y uno de los más antiguos de España. Conocido tradicionalmente como la Semana de Música do Corpus, se celebrará del 13 al 30 de mayo de 2026 en el Auditorio Fuxan os Ventos y el Círculo das Artes.

Esta edición destaca por ser la de mayor presencia internacional de los últimos años, dado que ha logrado reunir a grandes figuras del panorama musical.

Un cartel de prestigio internacional

La inauguración, el 13 de mayo en el Auditorio Fuxan os Ventos, correrá a cargo de Accademia del Piacere, dirigida por Fahmi Alqhai, y el grupo Constantinople, con su director Kiya Tabassian. Juntos presentarán el espectáculo "De Sevilla a Isfahán", un viaje por la música del renacimiento español y los imperios persa y otomán.

El festival contará con la zanfonista canadiense Tobie Miller y su Ensemble Danguy, que ofrecerán un repertorio de música barroca francesa el 23 de mayo en el Círculo das Artes. Desde Salzburgo llegará el Amatis Trío el 21 de mayo, un conjunto de trío con piano reconocido con numerosos premios internacionales y formado por Lea Clara Hausmann, Samuel Sepherd y Mengjie Han.

Será el festival con más presencia internacional de los últimos años" José Luis Díaz Sociedad Filarmónica de Lugo

La programación incluye también a dos de los solistas españoles más destacados, el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas y el pianista Josu de Solaun, que actuarán juntos el 19 de mayo. Por su parte, la soprano Alicia Amo y el grupo Música Boscareccia presentarán el programa "Arianna a Naxos" el 27 de mayo, mientras que la violinista Rachell Ellen Wong dirigirá y actuará como solista junto a la Orquestra Barroca Vigo 430 el 30 de mayo, con la participación de Amarilis Dueñas.

Homenaje a Falla y entradas

La vertiente sinfónica estará representada por la Orquestra Sinfónica "Cristóbal Halffter", que el 22 de mayo rendirá homenaje a Manuel de Falla en su centenario. Bajo la dirección de Javier Fajardo y con la guitarrista Sara Guerrero como solista, interpretarán el "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo y "El Amor Brujo" de Manuel de Falla, en lo que promete ser "un programa muy atractivo y para todos los públicos".

Un programa muy atractivo y para todos los públicos" José Luis Díaz Sociedad Filarmónica de Lugo

La programación abarca cinco siglos de música, con un predominio del barroco pero sin dejar de lado la música de cámara o sinfónica, apostando siempre por la calidad y la diversidad. Los conciertos en el Círculo das Artes serán de entrada gratuita hasta completar aforo. Para los eventos en el Auditorio Fuxan os Ventos, las entradas estarán disponibles en entradaslugo.es a partir del 23 de abril, así como en la Oficina de Turismo y en la taquilla del auditorio.

El festival está organizado por el Área de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua del Concello de Lugo, en colaboración con la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo y la Sociedad Filarmónica de Lugo.