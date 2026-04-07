Lugo decreta tres días de luto oficial por el fallecimiento de Olga López Racamonde: "Cuando todo invitaba a parar, decidió seguir sumando"

Miguel Fernández destacó la "vocación de servicio público" de la edila, fallecida a causa de un cáncer a los 55 años

El Ayuntamiento de Lugo ha decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de la edila de Benestar, Olga López Racamonde, a los 55 años de edad, tras una dura batalla contra el cáncer. El alcalde, Miguel Fernández, ha afirmado que su muerte es “un golpe muy duro para todos y todas”, porque fue ejemplo de “compromiso, valores y vocación de servicio público en cada paso de su vida”.

Como señal de duelo, las banderas ondearán a media asta en todas las dependencias municipales desde las 09:00 horas de este martes hasta la misma hora del viernes, 10 de abril.

Un ejemplo de compromiso

En declaraciones a los medios, Fernández ha destacado la trayectoria de Racamonde, tanto en su “labor profesional, como matrona, como docente en Enfermería y también en la política”. Según el alcalde, “siempre estuvo donde hacía falta, sumando, empujando, sin dar nunca un paso atrás”.

Archivo Cope Olga López Racamonde

El regidor local ha añadido que “se enfrentó a la enfermedad con valentía y carácter, mirando al frente y luchando desde el primer momento”. Además, ha subrayado que lo hizo “como ella quería, sin permitir nunca que la victimizasen, siendo siempre la misma Olga fuerte que conocimos”.

"Incluso en los momentos más difíciles, cuando todo invitaba a parar, decidió seguir estando, seguir sumando, anteponiendo una y otra vez el interés colectivo”, añadió.

Olga López Racamonde dejó el hospital por unas horas para votar a favor y facilitar la aprobación de los presupuestos municipales para el año en curso. “Hay gestos que no necesitan palabras, porque hablan por sí solos”, dijo Miguel Fernández.

Hay gestos que no necesitan palabras, porque hablan por sí solos" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

Luchadora por los derechos sociales

Fernández ha recordado a la concejala como una “defensora de la sanidad pública, luchadora incansable por los derechos de las personas más vulnerables y por el bienestar de nuestros mayores”. En este sentido, ha afirmado que “Olga deja un ejemplo difícil de igualar”.

Deja un ejemplo difícil de igualar" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

Finalmente, Miguel Fernández ha reconocido que ha sido “un año muy duro” y ha lamentado también las pérdidas de la exalcaldesa Paula -Alvarellos- el pasado marzo y del concejal Pablo -Permuy- en septiembre.