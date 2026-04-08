Lugo se consolida como capital del debate con un "festival de talento" para 200 jóvenes

La ciudad de Lugo acoge desde este jueves, y hasta el 11 de abril, la segunda edición del Torneo Lugo Debate, un encuentro que reunirá a más de 200 jóvenes preuniversitarios de 30 centros educativos de las cuatro provincias gallegas. Organizado por la Asociación Más Debate, el evento se ha consolidado como uno de los principales del circuito nacional de debate escolar, enfocado en fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de oratoria.

La competición se desarrollará en la facultad de Relacións Laborais, mientras que la gran final tendrá lugar en el emblemático Círculo das Artes. Los participantes se dividen en dos categorías que abarcan desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, compitiendo en equipos de cuatro estudiantes.

Un formato para potenciar el ingenio

A diferencia de otros torneos donde los temas se conocen con meses de antelación, aquí los equipos disponen de solo 15 minutos para preparar una pregunta sorpresa. Según Óscar Rodríguez, presidente de Más Debate, el objetivo es que los estudiantes deban "diseñar argumentos buscando más la técnica argumental que la evidencia empírica". Este formato dinámico pone a prueba su capacidad de análisis y la colaboración en equipo para construir una defensa sólida en tiempo récord.

Además, los equipos defienden posturas a favor o en contra que se les asignan de forma aleatoria. Rodríguez señala que esto resulta "superútil para entender que hay motivos, incluso, en los que piensan de manera contraria". De este modo, se promueve la capacidad de encontrar motivos racionales detrás de opiniones distintas, un ejercicio clave para el desarrollo intelectual de los jóvenes.

Más que un torneo, un "festival de talento"

El evento ha sido concebido como un " festival de talento " que complementa la competición con una variada programación cultural. Entre las actividades destacan una visita guiada por la ciudad a cargo de Guido Álvarez, un concierto de la cantante madrileña Tere y una conferencia sobre cómo contar historias impartida por Pepe Coira, guionista de series de éxito como "Hierro" y "Rapa".

El objetivo que tenemos es el de desarrollar una red de talento que genere oportunidades para jóvenes en Galicia"" Óscar Rodríguez Presidente de Más Debate

Cedida Óscar Rodríguez

Esta visión responde al propósito de la Asociación Más Debate, formada por jóvenes lucenses que buscan replicar en la ciudad las oportunidades que encontraron fuera. "El objetivo que tenemos es el de desarrollar una red de talento que genere oportunidades para jóvenes en Galicia", afirma su presidente, para que surjan proyectos "sin necesidad de irse a Madrid".

Una herramienta para la vida

Para los organizadores, participar en un torneo de este nivel abre innumerables puertas, tanto profesionales como personales. Rodríguez destaca que ser un pensador crítico y no creerse "cualquier cosa" sin analizarla "es útil para la vida pública y para la vida". Además, asegura que el debate es una herramienta eficaz para superar el miedo escénico y ganar seguridad en uno mismo.

Es útil para la vida pública y para la vida"" Óscar Rodríguez Presidente de Más Debate

El nivel de los estudiantes de Lugo es "extraordinario". Aunque la victoria del año pasado fue para dos equipos de Pontevedra, los finalistas en ambas categorías fueron equipos lucenses. Que 13 de los 16 centros educativos de la provincia hayan participado ya en el torneo demuestra, según la organización, la "gran voluntad" que existe en la ciudad por potenciar el talento joven.