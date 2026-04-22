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Localizan el cuerpo del joven desaparecido en el embalse de Os Peares (Lugo) al volcar su kayak

El cadáver fue avistado desde el aire por los drones de la Axencia Galega de Emerxencias y rescatado del agua por los buzos especializados de la Guardia Civil

Durante dieciocho días se mantuvo un intenso operativo de búsqueda en el embalse

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Durante dieciocho días se mantuvo un intenso operativo de búsqueda en el embalse

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha informado este miércoles del hallazgo del cuerpo sin vida del joven que había desaparecido en las inmediaciones del embalse de Os Peares (Lugo). El suceso ocurrió cuando volcó el kayak con el que navegaba en compañía de su primo por el río Miño.

Dieciocho días de búsqueda

Tras dieciocho días de búsqueda en el embalse, a la altura del municipio lucense de Carballedo, el operativo pasó el pasado 16 de abril a una fase de "vigilancia y control". En ese momento se retiraron parte de los medios empleados para su localización, como robots subacuáticos, un sónar y los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (G.E.A.S).

Avistado por drones

El hallazgo del cuerpo se ha producido a unos 363 metros de la presa, río arriba, en el margen contrario al lugar donde previamente había sido localizado el kayak. El cadáver fue avistado desde el aire por los drones desplazados por la Axencia Galega de Emerxencias (AXEGA).

El cuerpo fue rescatado del agua por especialistas del G.E.A.S de la Guardia Civil

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El cuerpo fue rescatado del agua por especialistas del G.E.A.S de la Guardia Civil

Posteriormente, especialistas del G.E.A.S han procedido al rescate del cuerpo para su posterior identificación.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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