La información agraria en COPE Lugo: El Capón de Vilalba pide protagonismo a las puertas de la Navidad

Este domingo se celebra una de las citas más esperadas en la provincia de Lugo a las puertas de la Navidad: la tradicional Feira do Capón de Vilalba. Para esta edición han sido censados más de 2.200 ejemplares, aunque muchos de ellos ya han sido comprados directamente en las casas de los criadores en los días previos. Aun así, se espera que al menos un 10 % del censo total pase por el recinto de una feria que continúa siendo un evento muy concurrido.

Para Laura Cortiñas, presidenta de la asociación de criadores, se trata de "un día especial para Vilalba y para todos los criadores", ya que es el momento en el que, "después de 8 meses criando el capón", pueden por fin exponer sus ejemplares. La feria abrirá sus puertas al público a las 11:30 horas, momento en el que también se entregarán los premios y habrá una degustación.

Los capones que se presentan en la feria pesan normalmente más de cinco kilos. Son ejemplares de una calidad superior que pueden alcanzar precios de hasta 200 euros por unidad.

Un matadero para el capón con IXP

La feria llega justo después de que la Xunta de Galicia haya dado luz verde ambiental a la creación de un matadero en el polígono de la localidad. La instalación se dedicará al sacrificio de capones de la Indicación Xeográfica Protexida, siendo la primera de estas características.

Manuel Vidal, uno de sus promotores, destaca que el proyecto ha sido orientado "desde el principio para las especialidades y para productos de artesanía alimentaria, centrados en la calidad".

Conflicto en el sector lácteo

Lugo es la provincia de España con mayor producción lechera, por lo que industrias lácteas como Lence, Larsa, Lactalis o Entrepinares tienen un gran peso en la economía local. En este contexto, el sindicato CIG ha decidido no participar en la firma del convenio estatal para los trabajadores de las industrias lácteas, asegurando que el texto final "no recoge las demandas de los trabajadores gallegos".

Acercando el campo a los niños

Por otro lado, la Diputación Provincial de Lugo ha concluido la cuarta edición de su programa Da Escola á Granxa, que busca acercar el sector primario a los más pequeños. La iniciativa ha finalizado con la visita de alumnos de infantil y primaria a una granja familiar de leche en Barreiros. Según Daniel García, responsable del programa, la edición de 2025 ha contado con "más de 200 actividades" y la participación de cerca de 7.000 niños y niñas de toda la provincia.