Un hotel en pleno centro de Lugo confirma la reactivación del Camino: "Este fin de semana largo tenemos ya a muchos peregrinos"

Los días festivos, el buen tiempo y el hecho de que estemos en vísperas de un Año Santo contribuyen a que muchos peregrinos se animen a hacer el Camino

El buen tiempo es uno de los aliados fundamentales del Camino de Santiago. Precisamente, coincidiendo con el inicio de la primavera, pueden verse estos días a miles de personas que ya recorren las diferentes rutas jacobeas que finalizan en Compostela. Seguramente, el más conocido y, por lo tanto, el más transitado, es el Camino Francés, que los peregrinos inician o en Pedrafita do Cebreiro o en Sarria, y consecuentemente también es el que ofrece más servicios a los caminantes.

En todo caso, cada año cobran más importancia otros itinerarios, como el Camiño do Norte, que en territorio gallego parte de A Mariña lucense; o el Camiño Primitivo, la ruta primigenia a Compostela que tiene como punto de referencia la ciudad de Lugo, cuya catedral ostenta el privilegio papal de mantener expuesta en su altar mayor, las 24 horas de los 365 días del año, la Sagrada Forma; así como, la indulgencia plenaria, cotidiana y perpetua, para los fieles que acuden al templo.

vuelven los peregrinos

En pleno centro del casco histórico de Lugo, en la Rúa da Raíña, una de las principales vías comerciales de la ciudad -que desemboca en la Praza Maior-, se encuentra el Hotel Méndez Núñez. Cada año recibe a cientos y cientos de peregrinos, personas que recorren en solitario el Camino o grupos de caminantes que llegan desde diferentes lugares de España o de otros países, tanto de Europa como de Asia o de América.

En su recepción se encuentra Jacobo García-Bobadilla, quien nos explicaba que el inicio de la Semana Santa, así como las previsiones de tiempo seco y temperaturas agradables para caminar, han contribuido a reactivar la actividad del Camino Primitivo.

“Esta Semana Santa supone una vuelta al Camino. No estaban hace diez días o hace un par de fines de semana, pero este fin de semana largo tenemos ya muchos peregrinos”, nos confesaba en una conversación con COPE Lugo. De momento, la mayoría de los caminantes que han llegado a este histórico establecimiento hotelero son de origen nacional. “Son de León, de Asturias y también tenemos hospedada a gente de Madrid”, precisaba.

buen tiempo, días festivos y víspera de año santo

Por su parte, el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Ángel Trabada, coincide en que este aumento de caminantes se está notando en todas las rutas, tanto en el Camino Francés, como en el Primitivo o en el de Invierno. En ese sentido, destaca flexibilidad actual, dado que ya no se exige realizar los últimos 100 kilómetros de forma continua para obtener la Compostela, lo que facilita que muchas personas aprovechen los días festivos para recorrer algún tramo.

El boca a boca y el buen trato que reciben los peregrinos, especialmente en Galicia, son clave para el éxito continuo del Camino. "Funciona y está vivo", afirma Trabada, quien subraya la importancia de que los caminantes se "marchen contentos" de esta experiencia. Recuerda, asimismo, que este flujo constante de visitantes supone un beneficio económico "muy, muy, muy importante para la economía de la zona rural de Galicia y de Lugo en particular".

una marca profunda

Por otra parte, asegura que la experiencia de la peregrinación a menudo deja una marca profunda en quienes la viven. Según el presidente de la asociación, "el que lo hace una vez es raro que no repita", porque se trata de una vivencia que muchos desean revivir en algún momento.

“A partir de la Semana Santa es cuanto la gente se decide a hacer el Camino. El tiempo acompaña”, precisó Trabada, quien recordó que otro aspecto que también influye en lo relativo a incrementar la afluencia de peregrinos es la proximidad del Año Santo, dado que también anima a muchos a emprender la ruta jacobea.

“Todo está en marcha”, afirmó , “buen tiempo, víspera de Año Santo” y el Camino “preparado” para recibir a miles de peregrinos en los próximos meses.

Como aspectos a mejorar, Trabada mencionó la necesidad de seguir trabajando para la “eliminación de puntos negros”, como ciertos cruces peligrosos en el Camino Primitivo a su paso por Lugo.