Hipólito Geada, ganador del XXXVI Certame Galego de Arte del Belén de Begonte

El fallo del jurado se dio a conocer en la Sala de Arte de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, y en él se reconoció la calidad de las propuestas presentadas, destacando a los finalistas: Manuel Carballeira Rivas, Andrés Gabarres Cagiao, Santiago Lago “Canzobre”, entre otros, quienes también contribuyeron al alto nivel artístico del certamen.

La exposición de las obras presentadas al certamen podrá visitarse en la Sala de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo hasta el 14 de enero de 2026. Posteriormente, las piezas estarán disponibles para el público en la Casa de la Cultura del concello de Begonte del 15 al 30 de enero de 2026.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 31 de enero de 2026, durante la ceremonia de clausura del Belén de Begonte.