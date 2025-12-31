Hipólito Geada, ganador del XXXVI Certame Galego de Arte del Belén de Begonte
El artista mariñano ha sido reconocido con el Premio José Domínguez Guizán en la XXXVI edición del Certame Galego de Arte del Belén de Begonte por su obra “A ilusión navideña”. Este galardón, que está dotado con 2.000 € y un diploma, destaca la calidad y el realismo de la obra, que logra reflejar el ambiente navideño de la tradicional representación del Belén de Begonte.
Lugo - Publicado el - Actualizado
1 min lectura
El fallo del jurado se dio a conocer en la Sala de Arte de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, y en él se reconoció la calidad de las propuestas presentadas, destacando a los finalistas: Manuel Carballeira Rivas, Andrés Gabarres Cagiao, Santiago Lago “Canzobre”, entre otros, quienes también contribuyeron al alto nivel artístico del certamen.
La exposición de las obras presentadas al certamen podrá visitarse en la Sala de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo hasta el 14 de enero de 2026. Posteriormente, las piezas estarán disponibles para el público en la Casa de la Cultura del concello de Begonte del 15 al 30 de enero de 2026.
El acto de entrega de premios tendrá lugar el 31 de enero de 2026, durante la ceremonia de clausura del Belén de Begonte.
Escucha en directo
COPE LUGO
COPE MÁS LUGO
"Nunca como hasta ahora en el seno del PSOE se había producido semejante runrún con la idea de que el ciclo político no da más de sí"
Sergio Barbosa
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h