Hipólito Geada, ganador del XXXVI Certame Galego de Arte del Belén de Begonte

El artista mariñano ha sido reconocido con el Premio José Domínguez Guizán en la XXXVI edición del Certame Galego de Arte del Belén de Begonte por su obra “A ilusión navideña”. Este galardón, que está dotado con 2.000 € y un diploma, destaca la calidad y el realismo de la obra, que logra reflejar el ambiente navideño de la tradicional representación del Belén de Begonte.

Imagen de la obra ganadora

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

El fallo del jurado se dio a conocer en la Sala de Arte de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo, y en él se reconoció la calidad de las propuestas presentadas, destacando a los finalistas: Manuel Carballeira Rivas, Andrés Gabarres Cagiao, Santiago Lago “Canzobre”, entre otros, quienes también contribuyeron al alto nivel artístico del certamen. 

La exposición de las obras presentadas al certamen podrá visitarse en la Sala de la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Lugo hasta el 14 de enero de 2026. Posteriormente, las piezas estarán disponibles para el público en la Casa de la Cultura del concello de Begonte del 15 al 30 de enero de 2026.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 31 de enero de 2026, durante la ceremonia de clausura del Belén de Begonte.

