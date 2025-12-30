La Guardia Civil investiga a una mujer de Lugo por fraude de subvenciones y estafa

La Guardia Civil ha abierto una investigación a una mujer de 66 años, vecina de Lugo, por su presunta implicación en un delito de estafa, fraude de subvenciones y usurpación. Según los investigadores, la mujer habría solicitado de forma irregular ayudas de la Política Agraria Común (PAC), un fondo gestionado por la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia.

Durante los últimos cinco años, la investigada, mediante la inclusión fraudulenta de inmuebles rústicos en arrendamiento sin la autorización de sus propietarios, y la declaración de propiedades que no le pertenecían, habría aumentado la superficie declarada para obtener una mayor cantidad de dinero en las ayudas.

En total, la mujer habría recibido 17.800 euros de manera irregular. Las ayudas PAC están destinadas a apoyar a los agricultores y ganaderos en la rentabilización de la agricultura y en la garantía de una producción alimentaria segura.

El caso ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción y a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo, quienes continuarán con la investigación. La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para esclarecer los hechos.