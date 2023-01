La Guardia Civil auxilia a dos peregrinos que estaban haciendo el Camino en la zona de O Cebreiro

Agentes de la Guardia Civil han auxiliado este miércoles a un grupo de peregrinos que se vio sorprendido por la intensa nevada en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Los agentes comprobaron que llevaban el equipamiento adecuado para continuar su travesía, por lo que les permitieron seguir su marcha. Fueron informados, en todo caso, de las zonas de refugio seguras, por si las condiciones del temporal empeoran en las próximas horas.





No solo eso, el temporal ha hecho que agentes también hayan tenido que rescatar a un conductor que se había quedado atrapado en la carretera autonómica LU-633, en el Alto do Poio como consecuencia de las copiosas nevadas de las últimas horas. Los agentes, con ayuda de un todoterreno, lograron sacar al coche y a su conductor de una zona donde la nieve les llegaba, en algunos puntos, casi a la altura de la rodilla.





Además, con ayuda de cadenas atadas a sus propios vehículos todoterreno, agentes de la Guardia Civil también ayudaron a salir a varios camiones que tenían dificultades para ponerse de nuevo en ruta tras parar en la zona de descanso de Pedrafita do Cebreiro.