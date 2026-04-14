La gran noche de la hostelería lucense: buenas perspectivas de negocio, pero pendientes de incorporar a más personal formado

Cheché Real reconoce que, al igual que sucede con otros sectores, también la hostelería demanda la incorporación de más personal "formado"

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turimos de Lugo (Apehl), Cheché Real, afirmó este lunes, durante su intervención en la gala anual que cada año organiza este colectivo, que la formación es, sin lugar a dudas, uno de “los pilares estratégicos” del sector en la provincia, para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, como también lo es una “promoción” planificada de la provincia.

El encuentro anual de los profesionales de la hostelería de la provincia de Lugo se celebró la pasada noche en el restaurante Voar, en la localidad mariñana de Ribadeo, y reunió a cerca de 200 asistentes entre hosteleros, autoridades, proveedores y representantes del sector.

Durante el evento se hizo entrega de los premios ‘Toda unha vida nos fogóns’, con los que la Apehl reconoció este año la trayectoria de Áurea Rodríguez Toirán, del Restaurante Río Loyo (Paradela); José Manuel Fontal Vázquez (Pepe), del Hotel Roma (Sarria); Jesús Galdo Sánchez, de Val do Naseiro (Viveiro), y Ramón Álvarez López. Los galardonados recibieron una pieza de Sargadelos con la marca turístico-gastronómica “…E para comer, Lugo”.

Cedida La asociación volvía a reconocer a cuatro profesionales de Lugo por 'Toda unha vida nos fogóns'

un sector "vivo, dinámico y fundamental"

Tras la entrega de los premios, comenzaron las intervenciones institucionales, que abrió el presidente de la Apehl, Cheché Real, quien puso en valor el papel de la hostelería como “un sector vivo, dinámico y fundamental para la economía y la imagen de la provincia”.

Durante su intervención, destacó también el buen momento que vive la provincia de Lugo como destino turístico y señaló oportunidades de futuro como las que ofrece el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, dado que la provincia y, en especial A Mariña, es como "uno de los mejores lugares del mundo para su observación".

En este sentido, incidió en la necesidad de que el sector esté preparado para ofrecer “calidad, servicio y la mejor imagen posible de nuestra tierra”.

Real también hizo hincapié en la formación “como uno de los pilares estratégicos de la hostelería” y apostó “por la profesionalización y la adaptación a las nuevas tecnologías y a las nuevas demandas de los visitantes”.

Incidió, además, en la promoción de la provincia, con acciones como la participación en La Vuelta Ciclista a España o la edición anual de la guía turística y provincial “…E para comer, Lugo”, que se pesentó en Fitur.

"grandes embajadores de nuestra tierra"

A continuación, intervinieron el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo González; el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles; la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López; la conselleira del Medio Rural, María José Gómez, y el alcalde de Ribadeo, Daniel Vega.

Cedida Foto de familia de las autoridades presentes en gala anual de hostelería lucense

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, destacó el papel que representan los hosteleros en el consumo de los productos de proximidad y en su promoción, porque son “grandes embajadores de nuestra tierra”. También expresó su reconocimiento al sector por haber hecho de Lugo “un lugar destacado en el mapa gastronómico”.

Por su parte, el director de Turismo de Galicia, que fue el encargado de entregarle el premio a Ramón Álvarez López, afirmó que “la enogastronomía es uno de los pilares fundamentales del atractivo turístico de Galicia y, en particular, de Lugo, porque combina tradición, identidad y calidad en una propuesta única”.