O gando está "de moda" no rural de Lugo: a Moexmu recibe máis solicitudes para participar nos concursos das que pode xestionar

O recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta acolle esta fin de semana a 42ª edición da mostra, que reunirá aos mellores exemplares de Galicia e as últimas novidades tecnolóxicas do sector

Presentación da 42ª edición da Moexmu no recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta

Baruk Domínguez

Presentación da 42ª edición da Moexmu no recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta

Baruk Domínguez

Lugo

2 min lectura2:41 min escucha

O recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta, en Cospeito, prepárase para acoller do 10 ao 12 de abril unha nova edición da Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu). O evento consolídase como un dos puntos de encontro máis importantes do sector en Galicia, celebrando de forma paralela a XL Exposición de Gando de Raza Rubia Galega e o XXXIV Concurso Autonómico de Gando Frisón.

Durante a presentación, o alcalde de Cospeito, Armando Castosa, e o xerente da Moexmu, José Manuel Rus, subliñaron que a feira é "un punto de encontro de referencia a nivel galego do sector agrogandeiro", onde "se xunta a tradición e a innovación". E é que este evento non só serve de escaparate para o mellor gando, senón tamén para as últimas tecnoloxías e avances do sector.

É das feiras máis importantes de Europa, porque aquí vén o mellor de Galicia, de España e de Europa"

Armando Castosa

Alcalde de Cospeito

Unha feira con "récord de participación"

O éxito desta 42ª edición queda patente no número de reses inscritas, que alcanza as 142 cabezas de gando, superando as expectativas.

Os organizadores recoñeceron que a elevada demanda supuxo unha "dor de cabeza" para a loxística, xa que chegaron a recibir un total de "186 solicitudes, unha cantidade que o actual recinto non pode acoller", e iso sen contar os "exemplares de Raza Rubia Galega".

Con todo, José Manuel Rus valorou que esta circunstancia debe entenderse como "un respaldo ao traballo que se está a facer" durante os últimos meses.

De feito, a aposta pola canteira é un dos eixos da feira, co obxectivo de "dignificar esa vida e esa profesión" e animar aos máis novos. Búscase que "os máis pequenos non perdan ese ritmo de traballo e non collan ese medo ao rural, que non é cousa de paletos", sinalou José Manuel Rus.

AMPLO Programa de actividades

A programación arrancará o venres día 10 coa entrada do gando e a inauguración oficial ás 19:00 horas, co pregon do alcalde de Vegadeo, César Álvarez.

A xornada do sábado estará dedicada por completo ao Concurso de Gando Frisón, coas seccións de xatas e xovencas pola mañá e as de vacas de leite pola tarde.

O domingo, o protagonismo recaerá no XXV Concurso de Xóvenes Manexadores e na XXX Poxa de Gando Selecto. A clausura oficial da mostra está prevista para as 14:30 horas, tras a cal aínda se realizarán unha demostración de cantería e o XXXIV Monográfico da Raza Can de Palleiro.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

