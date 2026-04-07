O gando está "de moda" no rural de Lugo: a Moexmu recibe máis solicitudes para participar nos concursos das que pode xestionar
O recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta acolle esta fin de semana a 42ª edición da mostra, que reunirá aos mellores exemplares de Galicia e as últimas novidades tecnolóxicas do sector
O recinto feiral Manuel Vila López de Muimenta, en Cospeito, prepárase para acoller do 10 ao 12 de abril unha nova edición da Mostra Exposición de Muimenta (Moexmu). O evento consolídase como un dos puntos de encontro máis importantes do sector en Galicia, celebrando de forma paralela a XL Exposición de Gando de Raza Rubia Galega e o XXXIV Concurso Autonómico de Gando Frisón.
Durante a presentación, o alcalde de Cospeito, Armando Castosa, e o xerente da Moexmu, José Manuel Rus, subliñaron que a feira é "un punto de encontro de referencia a nivel galego do sector agrogandeiro", onde "se xunta a tradición e a innovación". E é que este evento non só serve de escaparate para o mellor gando, senón tamén para as últimas tecnoloxías e avances do sector.
É das feiras máis importantes de Europa, porque aquí vén o mellor de Galicia, de España e de Europa"
Alcalde de Cospeito
Unha feira con "récord de participación"
O éxito desta 42ª edición queda patente no número de reses inscritas, que alcanza as 142 cabezas de gando, superando as expectativas.
Os organizadores recoñeceron que a elevada demanda supuxo unha "dor de cabeza" para a loxística, xa que chegaron a recibir un total de "186 solicitudes, unha cantidade que o actual recinto non pode acoller", e iso sen contar os "exemplares de Raza Rubia Galega".
Con todo, José Manuel Rus valorou que esta circunstancia debe entenderse como "un respaldo ao traballo que se está a facer" durante os últimos meses.
De feito, a aposta pola canteira é un dos eixos da feira, co obxectivo de "dignificar esa vida e esa profesión" e animar aos máis novos. Búscase que "os máis pequenos non perdan ese ritmo de traballo e non collan ese medo ao rural, que non é cousa de paletos", sinalou José Manuel Rus.
AMPLO Programa de actividades
A programación arrancará o venres día 10 coa entrada do gando e a inauguración oficial ás 19:00 horas, co pregon do alcalde de Vegadeo, César Álvarez.
A xornada do sábado estará dedicada por completo ao Concurso de Gando Frisón, coas seccións de xatas e xovencas pola mañá e as de vacas de leite pola tarde.
O domingo, o protagonismo recaerá no XXV Concurso de Xóvenes Manexadores e na XXX Poxa de Gando Selecto. A clausura oficial da mostra está prevista para as 14:30 horas, tras a cal aínda se realizarán unha demostración de cantería e o XXXIV Monográfico da Raza Can de Palleiro.
