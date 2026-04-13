Ni el frío ni la lluvia frenan el éxito de la Moexmu en Muimenta (Lugo)

La XLII edición de la Moexmu ha cerrado sus puertas en Muimenta, Cospeito (Lugo) con un balance muy positivo. El evento ha logrado congregar a cerca de 13.000 personas durante el fin de semana, según cifras de la organización, consolidando su poder de convocatoria a pesar del frío y la lluvia intermitente.

Un balance muy positivo

La satisfacción ha sido la tónica general entre el centenar de expositores presentes. El gerente de la Moexmu, José Manuel Rius, ha confirmado que están "muy contentos" con el resultado y ha destacado que se ha registrado un "buen nivel de ventas y de contactos a futuro". Esta respuesta refrenda la importancia de la feria como pilar del sector primario en la provincia de Lugo.

Hay un buen nivel de ventas y de contactos a futuro" José Manuel Rus Gerente de la Moexmu

Cifras de negocio

Aunque es difícil cuantificar el volumen de negocio total, ya que muchos acuerdos se cierran en las semanas posteriores, el movimiento económico ha sido notable. El gerente apunta a transacciones de gran valor, como la venta de maquinaria agrícola donde solo un tractor puede alcanzar los "140.000 euros". En la subasta de ganado del domingo, una de las operaciones más destacadas fue la venta de una res por 3.800 euros.

Sin descanso hasta la Festa da Filloa

El equipo de Moexmu ya trabaja a contrarreloj para la siguiente gran cita en el calendario. El recinto ferial debe estar listo para la Festa da Filloa, que se celebra en apenas dos semanas. "Quedan 15 días escasos para la Festa da Filloa", ha explicado Rius, confirmando que los trabajos en las instalaciones son la prioridad inmediata.

El éxito de esta 42ª edición también se ha reflejado en los concursos ganaderos, donde se premió la alta calidad de las explotaciones gallegas. Las reses King Doc Barni, de la ganadería O Rubio, y Jbtoullec Mir Roxo, de SAT A Vereda, se alzaron como las grandes campeonas, demostrando el elevado nivel genético del sector.