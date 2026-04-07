Fallece Olga Racamonde: el gobierno local de Lugo sufre su tercera pérdida por defunción en poco más de un año

La edila de Benestar Social, que llegó a la Corporación municipal en 2019, falleció a los 55 años

El gobierno local de Lugo, y de forma concreta el grupo municipal del Partido Socialista -que comparte coalición con el BNG-, vuelve a estar de luto por el fallecimiento de uno de sus miembros, el tercero en poco más de trece meses, después de la defunción este lunes -6 de abril- de la edila Olga López Racamonde -de 55 años de edad-, responsable del área de Benestar en el Ayuntamiento.

Olga López Racamonde, enfermera especialista en Obstetricia y Ginecología, llegó al grupo municipal socialista en 2019. Llevaba tiempo luchando contra un cáncer que le fue diagnosticado hace unos años, pero se mantuvo activa hasta el último momento. De hecho, llegó a dejar el hospital durante unas horas para asistir al pleno de Lugo y facilitar la aprobación de los presupuestos municipales para el año en curso.

Archivo Cope Olga López Racamonde

un nuevo golpe

Su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para la parte socialista del gobierno local, que ha perdido a tres de sus referentes en poco más de trece meses. La exalcaldesa Paula Alvarellos falleció de forma repentina a principios de marzo de 2025 como consecuencia de un infarto, tras un año en el cargo, al que accedió tras dejar Lara Méndez la Alcaldía de Lugo para formar parte de la candidatura al Parlamento de Galicia encabezada por José Ramón Gómez Besteiro.

A raíz del fallecimiento de Alvarellos, el Partido Socialista eligió al actual alcalde, Miguel Fernández, para llevar las riendas del Ayuntamiento, pero en septiembre el gobierno local tuvo que afrontar otra dolorosa pérdida, como consecuencia del fallecimiento del concejal de Recursos Internos, Pablo Permuy, después de meses luchando contra una larga enfermedad.

Permuy había estado al frente de áreas de mucho peso dentro del gobierno local, como Economía o Personal, después de haberse incorporado a la vida política en el año 2023, en la candidatura que lideraba Lara Méndez.

nueva reestructuración del gobierno a un año de las elecciones

A causa del fallecimiento de Permuy, la edila María Reigosa, que ocupó el puesto número 11 de la candidatura socialista en las pasadas elecciones municipales, accedió a la corporación local de Lugo.

La edila tomó posesión de su acta a finales de octubre del pasado año, pero las desavenencias con sus compañeros no tardaron en llegar, de modo que primero renunció a las competencias que le habían sido asignadas en el gobierno local, después se dio de baja en el Partido Socialista y, posteriormente, dejó el grupo municipal socialista, de modo que el gobierno bipartito perdió la mayoría absoluta que tenía en el pleno.

Ahora, el fallecimiento de Olga Racamonde obliga a realizar un nuevo cambio en el grupo municipal socialista a poco más de un año de las elecciones municipales. El siguiente en la lista es Alberto Caldeiro.