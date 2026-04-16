El emblemático Hotel Villamartín de Vilalba se convertirá en una residencia con más de 200 plazas

El antiguo Hotel Villamartín de Vilalba tiene un nuevo futuro. Sus instalaciones se transformarán en una nueva residencia para mayores y centro de día, un proyecto impulsado por la empresa Rosalba Gestión que ha sido presentado oficialmente en el Concello. La iniciativa supondrá la creación de 201 plazas asistenciales y generará alrededor de 150 puestos de trabajo directos e indirectos.

La alcaldesa, Marta Rouco, ha calificado la iniciativa como un “proyecto estratégico para Vilalba” que permitirá que muchas personas mayores puedan ser atendidas en su propio entorno. Desde el Concello se ha trabajado para dar una nueva vida a este edificio emblemático, vinculada ahora al cuidado de las personas.

Atención especializada y creación de empleo

El nuevo centro contará con 161 plazas residenciales y 40 de centro de día. Según ha explicado Luis Romero, director de Operaciones de Rosalba Gestión, el modelo se dividirá en siete unidades de convivencia para atender un amplio espectro de patologías. Tres de estas unidades serán especializadas: una para cuidados continuados, otra de recuperación funcional tras el alta hospitalaria y una tercera para demencias degenerativas y Alzheimer.

El proyecto también destaca por su impacto económico y social. La creación de hasta 150 empleos es una de las claves, ya que, como señala Romero, “es un sector que requiere mucho cuidado, mucha atención, mucha mano de obra”. Además, se priorizará el “empleo de proximidad” para fijar población en el municipio con puestos de trabajo estables y de larga duración.

Es un sector que requiere mucho cuidado, mucha atención, mucha mano de obra" Luis Romero Moreno Director de Operaciones de Rosalba Gestión

Plazos y el papel de la Xunta

El edificio afrontará una “transformación integral” para adaptarse a las exigencias actuales, con un plazo de ejecución de las obras de unos 12 meses. Aunque los trabajos de rehabilitación aún deben comenzar, la previsión es que el centro pueda estar funcionando en septiembre de 2027. En paralelo, la gestora iniciará los trámites para las autorizaciones administrativas.

Uno de los puntos clave será la colaboración con la Xunta de Galicia. El Concello solicitará que se habiliten plazas concertadas, mientras que la empresa confirma que está en fase de “hablar con las administraciones” para definir los porcentajes de plazas públicas y privadas. En este sentido, la alcaldesa ha lamentado la “falta de implicación de la Xunta”, a la que acusa de no haber respondido a las solicitudes previas para crear una residencia pública en el municipio.