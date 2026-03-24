La edila María Reigosa abandona el grupo socialista y deja en minoría al bipartito en Lugo

María Reigosa ya se había dado de baja en el Partido Socialista y renunciado a las funciones asignadas en el gobierno local

La edila María Reigosa ha formalizado por escrito su renuncia a seguir formando parte del grupo municipal del Partido Socialista para pasar a ser una concejala no adscrita dentro de la corporación municipal de Lugo, una decisión que deja al gobierno bipartito de la ciudad, formado por PSdeG y BNG, en minoría por primera vez, dado que su mayoría absoluta se sustentaba en un único voto.

La renuncia de María Reigosa a seguir formando parte del grupo municipal socialista supone que el PSdeG, liderado por el alcalde, Miguel Fernández, se quede con siete ediles en la corporación municipal, de modo que el gobierno bipartito queda formado por doce con los cinco que aporta el BNG, cuyo portavoz es el teniente de alcalde, Rubén Arroxo. Son los mismos concejales -12- que tiene la oposición, del Partido Popular, encabezada por Elena Candia.

su "intención" no es apoyar una moción de censura

Según ha avanzado el diario El Progreso, María Reigosa, ya formalizó este lunes su renuncia, aunque según publica este periódico la “intención” de la edila no es apoyar una hipotética moción de censura para darle la Alcaldía al Partido Popular.

María Reigosa se incorporó como concejala a la corporación municipal de Lugo, dentro del grupo socialista, en el mes de octubre, en sustitución del fallecido Pablo Permuy. Sin embargo, las desavenencias no tardaron en llegar.

Cedida María Reigosa vota con el Partido Popular en el pleno de Lugo

En enero anunció que había solicitado la baja como militante del Partido Socialista, pero en ese momento Reigosa ya no estaba desempeñando ninguna función ejecutiva en el gobierno local, dado que en diciembre había renunciado a la delegación de competencias de Zona Rural, al considerar que no podía compatibilizarla con su trabajo como ingeniera de Costas.

Cuando dejó el Partido Socialista, Miguel Fernández afirmó que Reigosa seguía siendo miembro del grupo municipal “a todos los efectos”, a pesar de su condición de independiente, “participando en las reuniones, en los debates y con total normalidad”.

“Para tranquilidad de todos, seguimos trabajando como hasta ahora, con normalidad, y centrados en los temas importantes para nuestra ciudad”, insistía entonces el alcalde de Lugo.

votó en varias ocasiones con el Partido Popular

Sin embargo, la relación siguió deteriorándose hasta el punto de que la propia Reigosa votó en varias ocasiones con el Partido Popular en el pleno de Lugo, en contra del criterio del grupo político al que pertenecía entonces.