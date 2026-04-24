Dos plataformas ciudadanas se posicionan en Lugo a favor y en contra de la moción de censura

El pleno para el debate de la moción de censura en Lugo ya tiene fecha. Será el próximo jueves, 7 de mayo, cuando la iniciativa firmada por los doce ediles del grupo municipal del Partido Popular y la concejala no adscrita María Reigosa será sometida a la consideración del pleno en sesión extraordinaria. En el Ayuntamiento se viven días de calma tensa, a la espera de acontecimientos. Los mensajes cruzados a favor y en contra de esta maniobra política incendian las redes sociales y han sido constituidas dos plataformas ciudadanas que se han posicionado claramente en dos planteamientos antagónicos.

La plataforma ‘Salvemos Lugo’ ha anunciado su creación mediante un comunicado en el que asegura que las asociaciones de vecinos que la integran han dado este paso para tomar “la palabra” y “rescatar a la ciudad de la parálisis y el abandono”, con el apoyo explícito “a un cambio” que “nos devuelva el orgullo de ser lucenses”.

Esta plataforma vecinal no va de siglas ni de ideologías" Cecilia Vázquez Promotora de 'Salvemos Lugo'

El nacimiento de este nuevo colectivo se produce después de que este miércoles fuese presentada la plataforma ‘Transfuguismo Non, Democracia Sí”, en contra de la moción de censura promovida por el Partido Popular y la concejala no adscrita María Reigosa, que ha convocado para este viernes una manifestación en la Praza Maior de la ciudad.

“Esta plataforma vecinal no va de siglas políticas ni ideologías. Va de salvar a una ciudad que agoniza por la falta de gestión. No nos interesan las derechas ni las izquierdas. Queremos gestión, fiabilidad y soluciones a los problemas”, precisa en ese comunicado.

El escrito subraya que “para Lugo ya pasó el tiempo de los discursos y de las peleas y llegó la hora de los hechos porque las deficiencias de esta ciudad no pueden espera más”.

Por ello, estima que ha llegado “el momento de dar una oportunidad a otras personas con programas nuevos, para ver si son capaces de poner en pie esta ciudad o lleva razón el alcalde -Miguel Fernández- y en un año no se puede hacer nada”.

Ramudo La popular Elena Candia y la edila no adscrita María Reigosa en la presentación de la moción de censura

“Nosotros pensamos que sí se puede hacer y estaremos muy atentos, porque esta petición de cambio no es un cheque en blanco y, de la misma manera que ahora pedimos un cambio necesario y legítimo, si el nuevo equipo también falla, le pediremos que se vaya para la casa”, avisa.

"La concejala tránsfuga está a tiempo de repensar su decisión"

Por su parte, Lois Pérez, promotor de la plataforma ‘Transfuguismo Non, Democracia Si”, llama a la gente “a manifestarse en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones municipales”.

También, añade, por “el sentido de la decencia en la acción política”, porque “se está viendo muy cuestionado por parte de una fuerza política concreta que pretende corromper y mercadear con la voluntad de la gente para coger un atajo que lo lleve al poder”.

En ese sentido, hizo un llamamiento a la participación ciudadana en la manifestación convocada para este tarde, “desde el civismo, la educación, pero también desde la firmeza y las convicciones democráticas”.

Lois Pérez también se dirigía directamente a María Reigosa. “Creemos que todavía está a tiempo la concejala tránsfuga de repensar su decisión. Las implicaciones a todos los niveles que va a acarrear y que posiblemente estropeen su vida a muchos niveles. Hay circunstancias que en caliente no se piensan, pero es importante que reflexione”, afirmó.

Hay circunstancias que en caliente no se piensan, pero es importante que reflexione" Lois Pérez Promotor de la plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Si'

También instó “a Elena Candia y al PP a reflexionar” sobre como va a influir esta actuación en la confianza de la gente en los procesos democráticos y en las instituciones, también entre sus propios votantes.