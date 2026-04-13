Los detectives del futuro se forman con la Policía Local de Lugo

El alcalde recibió a los alumnos en prácticas en la Casa do Concello

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha dado la bienvenida a tres estudiantes del Grado de Criminología que este mes de abril han comenzado sus prácticas en la Policía Local de Lugo. Esta iniciativa, fruto de un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela(USC) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), permitirá a los alumnos tomar contacto con las distintas funciones del cuerpo municipal durante cuatro semanas.

"Esta colaboración permitirá al alumnado establecer un contacto real con la seguridad ciudadana a través de las intervenciones que realiza este cuerpo, pero también que las y los estudiantes puedan aportar su mirada externa, y contribuir de ese modo a enriquecer los distintos procesos operativos", dijo el alcalde durante la recepción a los alumnos en la Casa do Concello.

De esta forma, añadió, la experiencia es "positiva tanto para el alumnado como para el propio cuerpo".

Esta colaboración permitirá al alumnado un contacto real con la seguridad ciudadana" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

Un plan formativo completo

El programa de prácticas, que responde a la demanda de los propios centros universitarios, se ha dividido en seis bloques temáticos para ofrecer a los alumnos una visión global del funcionamiento del Cuerpo. De ese modo, durante las cuatro semanas, los estudiantes conocerán la estructura y organización institucional del cuerpo, además de profundizar en materias específicas como el control del tráfico o la seguridad vial.

Ramudo Agentes de la Policía Local de Lugo

Foco en violencia y marginalidad

Una de las semanas estará dedicada por completo al sistema VioGén, las actuaciones en materia de violencia de género y el estudio de los perfiles de los agresores, e incluye una visita a la Casa da Muller de Lugo. Además, los alumnos se acercarán a las intervenciones de la Policía Local en casos de marginación social, con visitas programadas al Fogar do Transeúnte y a los servicios sociales municipales.

La recta final de la formación se centrará en la tecnología policial, como los sistemas de videovigilancia y su marco legal. Finalmente, los tres estudiantes deberán elaborar informes y presentar sus propias propuestas criminológicas para el cuerpo, basadas en el análisis y la observación directa.

Un inspector de la Policía Local supervisará todo el proceso para garantizar la confidencialidad y el correcto desarrollo de las prácticas.