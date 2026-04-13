Los detectives del futuro se forman con la Policía Local de Lugo
Tres estudiantes universitarios de Criminología comienzan sus prácticas en el cuerpo municipal para conocer de cerca sus funciones y aportar una visión externa a los procesos operativos con los que entrarán en contacto
Lugo - Publicado el
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El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, ha dado la bienvenida a tres estudiantes del Grado de Criminología que este mes de abril han comenzado sus prácticas en la Policía Local de Lugo. Esta iniciativa, fruto de un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela(USC) y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), permitirá a los alumnos tomar contacto con las distintas funciones del cuerpo municipal durante cuatro semanas.
"Esta colaboración permitirá al alumnado establecer un contacto real con la seguridad ciudadana a través de las intervenciones que realiza este cuerpo, pero también que las y los estudiantes puedan aportar su mirada externa, y contribuir de ese modo a enriquecer los distintos procesos operativos", dijo el alcalde durante la recepción a los alumnos en la Casa do Concello.
De esta forma, añadió, la experiencia es "positiva tanto para el alumnado como para el propio cuerpo".
Esta colaboración permitirá al alumnado un contacto real con la seguridad ciudadana"
Alcalde de Lugo
Un plan formativo completo
El programa de prácticas, que responde a la demanda de los propios centros universitarios, se ha dividido en seis bloques temáticos para ofrecer a los alumnos una visión global del funcionamiento del Cuerpo. De ese modo, durante las cuatro semanas, los estudiantes conocerán la estructura y organización institucional del cuerpo, además de profundizar en materias específicas como el control del tráfico o la seguridad vial.
Foco en violencia y marginalidad
Una de las semanas estará dedicada por completo al sistema VioGén, las actuaciones en materia de violencia de género y el estudio de los perfiles de los agresores, e incluye una visita a la Casa da Muller de Lugo. Además, los alumnos se acercarán a las intervenciones de la Policía Local en casos de marginación social, con visitas programadas al Fogar do Transeúnte y a los servicios sociales municipales.
La recta final de la formación se centrará en la tecnología policial, como los sistemas de videovigilancia y su marco legal. Finalmente, los tres estudiantes deberán elaborar informes y presentar sus propias propuestas criminológicas para el cuerpo, basadas en el análisis y la observación directa.
Un inspector de la Policía Local supervisará todo el proceso para garantizar la confidencialidad y el correcto desarrollo de las prácticas.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.