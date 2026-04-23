Denunciado un taxista que ejercía de forma ilegal en Lourenzá (Lugo) por conducción temeraria 

La Guardia Civil le hizo un seguimiento para determinar cómo ejercía esa actividad y comprobó que conducía de forma temeraria

Agentes de la Guardia Civil han denunciado a un vecino del municipio lucense de Lourenzá por ejercer como taxista con su vehículo particular, sin tener licencia para realizar esa actividad, así como por conducir de forma temeraria, con exceso de velocidad y sin respetar la señalización de la carretera.

Según ha informado la Comandancia de Lugo, los hechos sucedieron la pasada semana, cuando agentes de la Guardia Civil fueron informados del comportamiento “anómalo” de este conductor en la carretera, lo que motivó que se estableciese un operativo de seguimiento y control de los trayectos que realizaba profesionalmente.

circulaba a más velocidad de la permitida y sin hacer caso a las señales

Durante el operativo policial, los agentes constataron que circulaba “a velocidades notablemente superiores a las permitidas, desobedecía de manera reiterada señales obligatorias y restrictivas y realizaba adelantamientos en línea continua, poniendo en grave riesgo a otros usuarios de la vía”.

Asimismo, vieron como “prestaba servicio de transporte a un peregrino utilizando un vehículo particular, careciendo del correspondiente título habilitante para dicha actividad”.

Este hecho constituye una infracción muy grave de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

sanciones

La persona denunciada se enfrenta a una sanción de 500 euros y la retirada de 6 puntos de su permiso de conducir por las infracciones en materia de tráfico, así como a una posible sanción de hasta 6.000 euros por una infracción muy grave en materia de trasporte.