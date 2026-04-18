Confirman que los restos óseos hallados en Abadín son de Enrique Bolívar

Agentes de la Guardia Civil en el operativo de búsqueda del cuerpo de Enrique Bolívar

La Guardia Civil ha informado de que los restos óseos hallados en el pinar de la parroquia de Quende, en el municipio lucense de Abadín, se corresponden con los de Enrique Bolívar. El hallazgo se produjo en el lugar donde Javier Montero, autor confeso de la muerte, dijo haber depositado el cadáver tras atropellar accidentalmente al anciano en septiembre de 2023.

Mediante un comunicado, la Comandancia de Lugo ha informado de que "el análisis pericial practicado establece la coincidencia con el perfil genético de referencia de Enrique Bolívar".

Los restos fueron recuperados por investigadores de la Guardia Civil, en coordinación con médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), tras peinar la zona con perros adiestrados y un georradar.

00:00 Volumen Cerrar Guardia Civil Georradar utilizado en el operativo de búsqueda del cuerpo de Enrique Bolívar

Se remitieron tres muestras de restos óseos al departamento de biología del servicio de criminalística. Según el informe, "como resultado de los estudios genéticos practicados, se ha obtenido un perfil genético único en la totalidad de las muestras analizadas". Dicho perfil ha sido contrastado con el ADN de referencia atribuido a Enrique Bolívar, obtenido a partir de indicios biológicos recogidos en su domicilio.

"El cotejo realizado ha determinado la coincidencia entre el perfil obtenido de los restos cadavéricos y su perfil de referencia, establecimiento su correspondencia", precisa la Guardia Civil.

No obstante, el cuerpo policial aclara que "el informe emitido tiene carácter provisional", y se está pendiente de la validación final. La investigación continúa abierta para determinar con exactitud "las circunstancias y causas relacionadas con los hechos".

"Esto empieza aquí"

La letrada que representa a la familia de Enrique Bolívar, Paula Salvador, ha explicado que la aparición de los restos "no es el final" para sus allegados.

"Esto no se acaba", dijo en declaraciones a COPE Lugo, porque en realidad "esto empieza aquí". Las partes tuvieron conocimiento de los detalles de la investigación el lunes por la tarde, momento en el que también se le notificó al sospechoso, que cumple condena en la cárcel de Bonxe por otra causa.

Labor brillante y superexhaustiva de los investigadores" Paula Salvador Abogada de la familia de Enrique Bolívar

A pesar de que la familia no tuvo información sobre la investigación por estar bajo secreto de sumario, la abogada ha querido destacar la "labor brillante y superexhaustiva de los investigadores" de la Guardia Civil. Ha reconocido que los allegados "están mal, obviamente", pero han asumido la noticia con "cierta tranquilidad" y "con cautela".

Ahora, el objetivo es "localizar la mayor cantidad de huesos posible" para ver si la labor de la Guardia Civil permite determinar las circunstancias de la muerte. "Estamos en tierra de nadie y tenemos que dejar que los investigadores hagan su labor", afirmó la letrada.

Está previsto que el autor confeso, Javier Montero, preste declaración el próximo lunes a partir de las 9:30 horas en el Juzgado de Mondoñedo que se ha hecho cargo de la causa.