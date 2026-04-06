Las cofradías de Lugo tienen un "objetivo": conseguir que la Semana Santa sea de Interés Turístico Nacional

Ramón Basanta confirmó en COPE Lugo que pronto iniciarán reuniones con las instituciones locales para que se sumen a este "objetivo"

La Xunta de Confrarías de Lugo ha anunciado que buscará la declaración de Interés Turístico Nacional para la Semana Santa de la ciudad. Su presidente, Ramón Basanta, ha confirmado que, tras una edición "asombrosa", de las más multitudinarias de los últimos años, su intención es iniciar "reuniones con las instituciones" para que se sumen a la tarea que implica conseguir este reconocimiento.

Cedida Altar mayor de la Catedral de Lugo visto desde el coro en uno de los actos litúrgicos de esta Semana Santa

Un éxito de participación

Ramón Basanta ha reconocido que en Xunta de Confrarías están "realmente muy satisfechos" por el resultado de la Semana Santa de este año, tanto "por la participación dentro de las hermandades" como por la "asistencia de público". A su juicio, el buen tiempo ha sido un factor determinante: "Tuvo mucho que ver, porque al no llover, al tener días despejados, la gente se anima más".

La afluencia de visitantes también ha superado todas las expectativas. "Este año ha sido brutal en cuanto a la asistencia y al interés por parte de gente de fuera. Fue asombroso", ha afirmado Basanta. El presidente de la Xunta de Confrarías ha reconocido que se quedaron "bastante sorprendidos" por la curiosidad de los turistas: "Era gente que llegaba a las iglesias donde estábamos preparándolo todo y nos preguntaban, querían saber".

No creo que llegásemos nunca a estos extremos. Fue asombroso" Ramón Basanta Presidente de la Xunta de Confrarías de Lugo

Objetivo: que la semana santa sea de Interés turístico Nacional

Antes de empezar con los trámites, Basanta ha explicado que se tomarán unos días para la reflexión y la organización. "Ahora vamos a darnos un par de días para pensar un poco, porque siempre hay cosas que corregir", ha señalado. Lo primero será "guardar todas las imágenes, las velas y los pasos, para que todo este perfecto para el año que viene" y, después, comenzarán las reuniones institucionales.

Vamos para delante con ese objetivo, a ver si lo conseguimos" Ramón Basanta Presidente de la Xunta de Confrarías de Lugo

La organización se muestra decidida a alcanzar esta distinción. "Y para delante con ese objetivo, a ver si lo conseguimos", ha concluido Basanta.