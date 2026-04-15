La candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad es un "proyecto de país"

López Campos insiste en las buenas sensaciones que percibe la Xunta con respecto a la candidatura en la recta final del proceso

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha calificado la candidatura de la ‘Ribeira Sacra. Paisaxe da Augua’ como un “proyecto de país”. Esta es la única propuesta que presenta España en esta ocasión para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, cuya evaluación definitiva tendrá lugar el próximo mes de julio en Corea del Sur.

Una candidatura en la recta final

López Campos ha hecho esta afirmación en un encuentro con miembros de la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. El objetivo, según explicó, era “involucrar a todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara en la recta final del proceso de cara a la evaluación definitiva”.

Acompañado por el director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, el titular de Cultura de la Xunta ha trasladado a los diputados las “buenas sensaciones” recogidas a lo largo de todo el proceso, iniciado en 2017. También ha puesto en valor la implicación “desde el primer momento” de los 26 ayuntamientos de Lugo y Ourense que abarca este territorio.

Cedida López Campos se reunió con representantes de diferentes fuerzas políticas en el Congreso

Coordinación y optimismo

El conselleiro ha destacado el “total apoyo” recibido por el embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, y el “trabajo plenamente coordinado” con el Ministerio de Cultura para “afrontar juntos este ilusionante reto”. En este sentido, López Campos ha considerado su comparecencia como “más que oportuna y necesaria”.

Debemos afrontar juntos este ilusionante reto" José López Campos Conselleiro de Cultura

De hecho, ha admitido que la candidatura entra en “una etapa decisiva”. No obstante, ha precisado que la Xunta se enfrenta a ella con la “tranquilidad y seguridad” que da contar con “una candidatura madura, sólida y arropada no solo por el Gobierno central, sino por toda la Comunidad, los vecinos, agentes locales e instituciones de la zona”.

Es una candidatura madura, sólida y arropada, que entra en una etapa decisiva" José López Campos Conselleiro de Cultura

Promoción y trabajo diplomático

Ahora que el trabajo técnico está completo, López Campos ha avanzado a los diputados que, en los meses que quedan hasta “la gran cita” de julio, Xunta y Gobierno central “van a seguir trabajando a destajo y de manera coordinada”. De forma paralela, se mantendrá el trabajo diplomático que está realizando el embajador español ante la Unesco.

Desde la Xunta también se va a impulsar una “intensa promoción” de la Ribeira Sacra, avanzó. “Unos pasos que se suman al trabajo ya realizado y del que debemos sentirnos satisfechos”, ha concluido el conselleiro.