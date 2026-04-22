Candia sella la moción de censura en Lugo para acabar con "un gobierno a la deriva" y el alcalde dice que su estrategia "no le va a salir bien"

Candia asegura que tomó esta decisión para cambiar el rumbo de la ciudad y el alcalde la acusa de "asaltar el Ayuntamiento" por su ambición política

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Elena Candia, y la concejala no adscrita, María Reigosa, han comparecido para explicar los motivos que las han llevado a registrar este jueves una moción de censura en el Ayuntamiento de Lugo para derribar al bipartito formado por socialistas y nacionalistas. La justificación, en palabras de Candia, es que “un gobierno a la deriva no puede arrastrar a Lugo a esa deriva”.

La moción quedó formalmente registrada esta mediodía en el Ayuntamiento de Lugo con la firma de los doce ediles del PP y la de Reigosa. Ahora será debatida el 7 de mayo en un pleno del que, previsiblemente, Elena Candia saldrá como alcaldesa de la ciudad.

En la rueda de prensa, Candia ha estado acompañada por Reigosa y el presidente de la junta local del PP, Ramón Carballo, así como arropada por todos los concejales populares en la corporación municipal de Lugo.

Durante su intervención, Carballo ha afirmado que el PP tiene la “obligación” de “intentar gobernar este municipio” al ser “la fuerza más votada en las pasadas elecciones”. Ha defendido que la moción se presenta “dentro de la más estricta legalidad”, con el objetivo de formar “un gobierno para todos los lucenses, no un gobierno sectario”.

"No tiene nada de inmoral", aseveró.

Un gobierno a la deriva no puede arrastrar a la deriva a todos los vecinos" Elena Candia Portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular

Los motivos de la moción

María Reigosa ha explicado que abandonó el gobierno municipal y el grupo socialista “por discrepancias” y que ha decidido apoyar la moción para “desbloquear” la acción de gobierno. Ha asegurado que su apoyo no responde a ningún “interés personal o económico”, sino a la necesidad de poner en marcha “una ciudad parada” por un equipo “incapaz”.

Además, ha negado que una plaza convocada por la Xunta de Galicia fuera un pago por su apoyo a la moción de censura, tal y como denunciaron en días pasados tanto el Partido Socialista como el BNG. Aclaró que no fue creada para ella y que había quedado desierta previamente. Además, aseguró que no se presentará al proceso selectivo.

La concejala no adscrita también ha confesado que renunció a sus competencias en el área de Medio Rural por la imposibilidad de compatibilizarlas con su trabajo. Según su versión, el alcalde no le "quiso poner medios" para ejercer esa función por la tarde, dado que las mañanas las tenía ocupadas por su condición de funcionaria.

Reconoció que nunca pensó que llegaría a dar este paso, ni siquiera cuando dejó el grupo socialista y pasó a ser no adscrita en la corporación. Pero lamentó que, tras dejar el gobierno, era “la única a la que el alcalde le retiraba la palabra” en el pleno, además de precisar que “los acuerdos” adoptados en esas sesiones ordinarias no “se estaban cumpliendo”.

Ramudo Elena Candia y María Reigosa

Candia destaca la "valentía" de Reigosa

Por su parte, Candia ha agradecido a Reigosa su "valentía" por dar ese paso y ha enfatizado que "no hay ni comprados ni vendidos" en los acuerdos para la moción de censura.

Reigosa tendrá "participación" en el "proyecto" del PP conforme a su "capacidad" para asumir responsabilidades y de acuerdo con lo que determine la legislación, ha precisado Candia, quien ha anunciado que renunciará a ser vicepresidenta del Parlamento de Galicia para centrarse en sus nuevas funciones como alcaldesa.

La moción de censura es fruto de una "decisión fundamentada en carencias importantes", según la portavoz del PP, porque el actual Gobierno municipal "había perdido fuerza, tanto dentro como fuera del Ayuntamiento", ha subrayado.

En ese sentido, ha destacado que la "debilidad de un gobierno no puede implicar la debilidad de un ayuntamiento tan importante como el de Lugo: dicho de otra forma, un gobierno a la deriva no puede arrastrar a la deriva a todos los vecinos".

Ramudo Candia compareció junto a Ramón Carballo y María Reigosa

Según Candia, algunos miembros del Gobierno local le "trasladaron personalmente" su "desilusión y falta de motivación", así como su "falta de entendimiento" con el alcalde y "con el socio de gobierno", en alusión al BNG.

Del mismo modo, frente "al ruido, el insulto y las amenazas" que ha dicho haber recibido en los últimos días, ha agradecido el apoyo a las "miles de personas que se dirigieron" a ella para animarla y a "aquellos que valoraron esta decisión personal".

un año para las elecciones locales

Respecto al futuro y a la falta de poco más de un año para las próximas elecciones locales, Candia ha señalado que su partido prevé mostrar que es "una buena opción para la ciudad". Por ello, a partir del 7 mayo, fecha fijada para el debate de la moción de censura, espera formar un nuevo equipo de gobierno, "en función de donde pueda aportar más cada uno de los concejales".

Candia ha reconocido que todavía es muy temprano para decidir si todos los ediles del grupo tendrán dedicación en el Ayuntamiento. También que tratará de buscar acuerdos porque "aunque tengamos trece votos, no podemos gobernar no soberbia".

La dirigente del PP ha presentado ya un plan de acción con 45 medidas para Lugo, consensuado con Reigosa, entre las que figuran establecer 350 plazas de aparcamiento, la rehabilitación y creación de una oficina de la Policía Local en la zona norte de la ciudad o la eliminación de tramos del carril bici considerados inservibles y peligrosos.

el alcalde avisa: "La estrategia no le va a salir bien"

La respuesta del alcalde, el socialista Miguel Fernández, ha sido contundente. Ha acusado a Candia de valerse de “tres muertos y una tránsfuga para asaltar el Ayuntamiento” y “blindar las elecciones del próximo año”, asegurando que “la estrategia le va a salir mal”.

Fernández ha calificado las razones de Reigosa como “excusas de mal pagador”, afirmando que ella nunca le habló de proyectos, “sino de cargos, de áreas, de prevendas, de salarios y de ventajas”.

Ramudo El alcalde sale del Ayuntamiento de Lugo para valorar la moción de censura

El alcalde ha asegurado que la verdadera meta de Candia es “la Presidencia de la Diputación Provincial” y que actúa movida por una “apetencia neurótica por el poder”. Según Fernández, la moción se debe a dos motivos: las encuestas que indican una bajada del PP y una subida del PSOE, y el haber encontrado a “alguien manipulable, dispuesto a dejarse comprar”.

Tres muertos y una tránsfuga son los avales que presenta Candia para asaltar el Ayuntamiento de Lugo" Miguel Fernández Alcalde de Lugo

Fernández ha pronosticado que el nuevo gobierno se dedicará a “embarrar, acusar y judicializar” y a “comprar voluntades” con los medios del Ayuntamiento. Se ha preguntado “qué va a cambiar en un año” cuando los presupuestos y proyectos ya están aprobados por su ejecutivo.

Ramudo Miguel Fernández fue arropado por todos los ediles socialistas, diputados provinciales, alcaldes y el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro

Ha concluido que “los vecinos no perdonan traiciones” y que en un año volverán a gobernar porque la gente de Lugo elegirá entre “políticas casposas” y un proyecto que “ama profundamente a esta ciudad”.