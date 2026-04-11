El BNG propone un referéndum para decidir el futuro de la actual estación de buses de Lugo

Arroxo opina que sería un verdadero ejercicio de "participación ciudadana" para hacer hacer una elección de uso democrática

El teniente de alcalde y portavoz del BNG en Lugo, Rubén Arroxo, le ha propuesto públicamente a la Xunta de Galicia que convoque un referéndum para que todos los vecinos de la ciudad puedan decidir el uso del espacio que ocupa la actual Estación de Autobuses cuando comience a funcionar la Intermodal.

El solar se encuentra en un lugar privilegiado, al lado del centro cultural Vello Cárcere y a pocos pasos de la Muralla romana y el casco histórico. Arroxo ha recordado que la estación intermodal estará terminada en un plazo de seis meses, por lo que ve "necesario anticipar decisiones y evitar que este espacio quede abandonado, como sucedió con otras instalaciones emblemáticas de la ciudad".

La propuesta del BNG

El BNG ha reafirmado su apuesta por la creación del Gran Parque Central de la ciudad. Esta propuesta incluye la creación de un gran espacio verde con un aparcamiento subterráneo y la puesta en valor de los restos arqueológicos que previsiblemente aparecerán en el lugar.

BNG Lugo Infografía del Parque Central de Lugo, que estaría ubicado en pleno centro de la ciudad

“Consideramos que es el proyecto más apropiado para transformar este ámbito urbano y ofrecer un nuevo pulmón verde en el corazón de Lugo”, ha destacado el portavoz del BNG.

Es necesario anticipar decisiones y evitar que este espacio quede abandonado" Rubén Arroxo Teniente de alcalde de Lugo

Un proceso de participación ciudadana

Según Rubén Arroxo, "ante las diversas propuestas que están surgiendo en los últimos días de diferentes colectivos de la ciudad, sería un ejemplo de participación ciudadana permitir que sean los propios vecinos quienes escojan la alternativa que considere más idónea".

En este contexto, el BNG considera que la Xunta "debería actuar de manera semejante al proceso empleado para escoger el nombre del Auditorio ‘Fuxan os Ventos’", cuando se convocó una consulta popular en la que participaron los vecinos censados en Lugo.

“Si entonces fue posible decidir colectivamente el nombre del auditorio ‘Fuxan os Ventos’, también puede ser posible decidir colectivamente el futuro de este espacio”, ha sentenciado. Asimismo, Arroxo ha insistido en que la consulta se celebre antes del verano para garantizar “tiempos lógicos e idóneos, evitando retrasos que puedan comprometer la planificación urbanística”.