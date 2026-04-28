Arroxo denuncia la "moción indecente" en Lugo y alerta de un "lavado de cara" con dinero de la Xunta

El primer teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha calificado la respuesta ciudadana en la manifestación del pasado viernes como un motivo de "orgullo". Miles de personas se congregaron para protestar contra la moción de censura, en una ciudad donde, según Arroxo, "es raro que haya manifestaciones grandes", lo que demuestra la "injusticia tremenda" que perciben los vecinos.

Una moción "totalmente indecente"

Rubén Arroxo ha descrito la moción como una "cosa infame" y un "pacto nunca visto", entre el Partido Popular y una concejala tránsfuga.

Ha criticado duramente que se aprovechara "una situación de tragedias, de tres muertes" para presentar una "moción de censura totalmente indecente". Para el nacionalista, esta acción supone "robar los votos a los ciudadanos", ya que la edil tránsfuga actúa en contra de lo prometido en campaña.

El teniente de alcalde ha asegurado que la indignación es generalizada y que incluso votantes del Partido Popular le han trasladado su malestar.

"Todo el mundo me está parando diciendo que esto parece increíble", ha afirmado, citando a un ciudadano que le confesó: "Yo voté al Partido Popular siempre, pero esto es una indignación terrible que no se puede consentir".

"Lavado de cara" con fondos de la Xunta

Rubén Arroxo ha advertido de que el Partido Popular intentará realizar un "lavado de cara" a la imagen de Elena Candia, que "queda manchada" tras la moción. Anticipa que ahora llegará dinero de la Xunta que antes se negaba.

"Seguro que intentan que este año haya dinero para el San Froilán" ha señalado, comparando los 15.000 euros que daba la Xunta hasta ahora con una posible nueva aportación millonaria.

Igual este año la Xunta da un millón de euros para poder traer un concierto grande" Rubén Arroxo Primer teniente de alcalde del Concello de Lugo

Pese a ello, Arroxo se ha mostrado convencido de que "la gente es mucho más inteligente" y no se dejará engañar "por mucho dinero que entre ahora, porque nunca entró".

Finalmente, ha informado de la convocatoria de una nueva concentración por parte de la plataforma para este jueves a las 16:30 horas de la tarde, antes del pleno municipal, insistiendo en que "no es una cuestión de ideología, sino de defender la democracia".