La aldea gallega de cuatro habitantes que se convierte en el epicentro de la ciencia europea

La quinta edición del programa Ciencia na aldea convertirá un año más a la pequeña localidad de Pena da Nogueira, en Negueira de Muñiz (Lugo), en un inesperado centro de divulgación científica. Las jornadas, que se celebran del 24 al 26 de abril, reunirán a investigadores de España, Portugal, Francia e Italia en el que es considerado el concello menos poblado de Galicia. El evento está organizado por la Asociación Corripa con la colaboración de la Vicepresidencia de la Diputación de Lugo.

Un altavoz para el mundo rural

El objetivo de la iniciativa es claro: llevar la divulgación científica de primer nivel a un entorno donde no suele llegar. Alberto Uría, vicepresidente de Corripa, destaca el creciente interés que suscita el formato: "Algo estamos haciendo bien desde el rural cuando gente que da charlas en Nueva York quiere venir aquí, a una aldea de montaña, a dar una charla". Este éxito demuestra que la calidad puede convertir un pequeño enclave en un foco de atracción nacional.

Algo estamos haciendo bien desde el rural cuando gente que da charlas en Nueva York quiere venir aquí, a una aldea de montaña, a dar una charla" Alberto Uría Vicepresidente de Corripa

El encuentro busca también romper con el prejuicio de que "la innovación y la investigación parece que está estrictamente en el ámbito académico". La intención es demostrar que desde el rural se pueden hacer cosas de muchísima calidad, no solo en el sector primario, sino también en la investigación. "Es un intento de que el rural escuche a los científicos, pero también es una invitación para que los científicos escuchen al rural, porque la gente del rural tenemos también mucho que contar", afirma Uría.

Es un intento de que el rural escuche a los científicos, pero también es una invitación para que los científicos escuchen al rural" Alberto Uría Vicepresidente de Corripa

Mujer rural y ganadería sostenible

La edición de este año coincide con el Año Internacional de la Mujer Agricultora y de los Pastizales y Pastores, por lo que el programa pone el foco en el papel de la mujer rural, la ganadería de montaña y la trashumancia. Se busca visibilizar cómo la ganadería extensiva sostenible es una herramienta compatible con la biodiversidad y fundamental para la conservación del paisaje. Uría, que investiga los polinizadores silvestres, defiende que "el paisaje mosaico es lo que hace que haya más biodiversidad".

Un programa diverso con aforo completo

Las jornadas ofrecen un programa que abarca desde mesas redondas sobre la industria alimentaria o la ganadería extensiva hasta una observación nocturna del cielo. Entre los temas científicos que se abordarán se encuentran los insectos coprófagos, la migración de las aves, el cambio climático o el próximo eclipse de sol de agosto. El interés ha sido tal que las inscripciones, gratuitas y limitadas a unas 60 personas, se agotaron prácticamente el mismo día que se abrió el plazo.