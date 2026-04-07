Agromuralla estalla contra la industria por la "jugada muy sucia" de los contratos lácteos

La presidenta de Agromuralla afirma que los ganaderos se han visto obligados a aceptar contratos a la baja

La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha acusado a las industrias del sector lácteo de hacerles “una jugada muy sucia” a los ganaderos, que se vieron obligados a firmar contratos de suministro con rebajas de precio en origen que condicionan la viabilidad de las explotaciones, y además en un momento de subida de los costes de producción.

imposición frente a negociación

“Hubo que firmar los contratos lácteos con los precios a la baja como vinieron. Las industrias hicieron una jugada muy sucia en esta ocasión, con una postura inamovible desde el minuto cero”, dijo Noelia Rodríguez a COPE Lugo.

Las industrias mantuvieron una postura inamovible desde el minuto cero" Noelia Rodríguez Presidenta de Agromuralla

Ante esta situación, Rodríguez ha hecho un llamamiento a la unidad del sector. "O les tensamos el pulso para que no se salgan con la suya, con todo el sector unido, o seguimos jugando a las cartas, como siempre, de modo que son ellas las que ganan y los ganaderos los que se someten", ha lamentado.

La vía judicial como única salida

La presidenta de Agromuralla ha explicado que, una vez firmados los contratos, no va a haber un acuerdo entre las partes para dar marcha atrás y revertirlos.

“Ahora que están firmados los contratos, no va a haber un mutuo acuerdo entre las partes a efectos de revertir esos contratos. Solo la vía judicial, y no es una solución inmediata”, explicó. Incluso si tomasen la decisión de ir al juzgado, “es posible que no llegase una solución antes de firmar los nuevos contratos”, dado que los actuales han sido formalizados a tres o cuatro meses, precisó.

“La situación es esta. Se van a llevar a cabo distintas acciones de protesta, pero la solución no va a ser inmediata”, concluyó.