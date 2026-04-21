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Acaba detenido tras enfrentarse a los policías que no le dejaron entrar al partido entre el CD Lugo y el Talavera

Los agentes acudieron en ayuda de los vigilantes de seguridad, que le denegaron el acceso a un individuo al estadio Anxo Carro al comprobar su evidente estado de embriaguez

Policía Nacional en el Anxo Carro
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Ramudo

Los agentes de la Policía Nacional que practicaron el arresto también le intervinieron sustancias estupefacientes

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:23 min escucha

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Lugo detuvieron a un individuo que se enfrentó a ellos, después de que se le denegase la entrada al Estadio Anxo Carro, donde iba a disputarse el partido que enfrentó al Club Deportivo Lugo con el Club de Fútbol Talavera, dado su evidente estado de embriaguez.

Según ha informado este martes la Comisaría Provincial de Lugo, los hechos ocurrieron sobre las 20:30 horas, un poco antes del inicio del encuentro, en la Avenida dos Deportes, en las inmediaciones del estadio, en el marco del habitual dispositivo de seguridad desplegado los días de partido.

fue interceptado por el personal de seguridad

El detenido trató de acceder al recinto deportivo en aparente estado de embriaguez, pero fue interceptado por el personal de seguridad del propio estadio, que no le permitió la entrada.

"Lejos de deponer su actitud", explica la Policía Nacional, "el hombre comenzó a mostrarse agresivo, profiriendo insultos y amenazas contras los agentes" que "intervinieron en la situación" hasta que se "abalanzó" sobre ellos.

Momentos previos al inicio del partido entre el Lugo y el Talavera

Ramudo

Momentos previos al inicio del partido entre el Lugo y el Talavera

Como consecuencia de este altercado, tanto el detenido como uno de los agentes tuvieron que recibir atención médica por lesiones de carácter leve.

Además, el detenido ha sido propuesto para sanciones administrativas por infracciones relacionadas con la normativa deportiva y por posesión de sustancias estupefacientes, que le fueron intervenidas.

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