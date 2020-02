UU.AA pide “presupuesto” para paliar las pérdidas por la plaga de ratas en Lugo

El secretario general del sindicato Unións Agrarias, Roberto García, ha pedido a la Xunta de Galicia que habilite ya “presupuesto” para “roturar los prados” y colocar “trampas” que permitan acabar con la plaga de ratas-topo que ya afecta a más de 2.000 hectáreas de terreno en la provincia de Lugo.

Un presupuesto, insistió, que también tiene que ser suficiente para cubrir las pérdidas ocasionadas por esta plaga, en parte por la “inacción de la Xunta de Galicia”, a los ganaderos y agricultores de los municipios lucenses afectados.

Precisó, en ese sentido, que la Xunta de Galicia está “estudiando” lo que va a hacer desde “el mes de abril del pasado año”, cuando la plaga solo afectaba a dos parroquias de un municipio.

“Ahora se ha extendido a 8 ayuntamientos” y hay cientos de hectáreas afectadas, lo que obligará a muchos ganaderos de As Nogais, Baralla, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Pedrafita do Cebreiro, Samos y Triacastela a buscar soluciones de urgencia para alimentar a su ganado.

“Al no pode disponer de forrajes propios, tendrán que acudir al mercado, lo que disparará los costes de producción”, lamentó Rodríguez.