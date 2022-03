UU.AA: “hay que salir al rescate de las explotaciones agroganaderas”

El sindicato Unións Agrarias (UU.AA) avisa de que “hay que salir al rescate de las explotaciones agroganaderas” de forma inmediata, porque los costes de producción se han disparado, en parte como consecuencia de la guerra de Ucrania, y “si no buscan soluciones en los próximos días”, dentro de algunas semanas ya puede ser tarde.

En declaraciones a Cope Lugo, Roberto García reconoció que “trasladar a los precios” de los productos agroganaderos esa subida “es mucho más lento de lo que se pensaba”, porque se está produciendo “un incumplimiento de la Ley de Cadena” sin que se produzcan “sanciones” por parte de la Administración.

“Es un problema que hay que solucionar”, dijo el líder sindical, pero “eso llevará su tiempo” y las granjas no pueden esperar. Se hace necesaria “una inyección económica pública”, de urgencia, que permita salvar a aquellas explotaciones que están pasando por un momento de extrema dificultad.

En ese sentido, recordó que una empresa “puede mandar al paro a sus trabajadores” si en este momento no le resulta rentable la producción y “luego reincorporarlos para reanudar su actividad”.

Las granjas no pueden parar

Eso no sucede en el sector primario, porque “las granjas no pueden parar en ningún momento su actividad”, sean cuales sean los costes de producción, y “si cierran sus puertas ya no vuelven a abrir”.

A la subida de los combustibles y de las materias primas que se emplean para la alimentación del ganado, se sumará ahora el incremento de abonos, fertilizantes y también del precio de materiales como “los plásticos”, que son derivados del petróleo.

“La falta de liquidez está llevando a muchas explotaciones a reducir la inversión en el abonado, lo que va a suponer una caída en la producción de forrajes”, aclaró, que “sumada al incremento de precio de los piensos” puede condicionar mucho la viabilidad de las granjas.

“Si no se buscan soluciones en los próximos días”, lamentó, dentro de alguna semana podría ser tarde.