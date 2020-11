UU.AA dice que el plan lácteo de la Xunta tendrá “credibilidad” si cuenta con presupuesto

El secretario general del Unións Agrarias (UU.A)), Roberto García, afirmó que el plan estratégico para el sector lácteo gallego, que acaba de presentar la Xunta de Galicia, tendrá “credibilidad” si las medidas que contempla van acompañadas de las “herramientas presupuestarias” necesarias para llevarlas a cabo.

“Lo importante es lo que sucederá mañana con los presupuestos. Ese plan tendrá credibilidad si va acompañado de las correspondientes herramientas presupuestarias. La simple declaración de que queremos que se transforme el 75% de la leche producida en Galicia solo será posible si hay presupuesto”, dijo García en declaraciones a Cope Lugo.

De hecho, el portavoz sindical afirmó que “si se aplican las medidas de siempre, se obtendrán los resultados de siempre”.

Roberto García lamentó, en todo caso, “la falta de respeto a las organizaciones y entidades que participaron” en la “elaboración” de ese plan, porque “después de un año de trabajo”, la Consellería de Medio Rural ha llegado “a unas conclusiones” que ni siquiera “conocen”.

“Ayudamos a definir los problemas, pero no participamos en las propuestas para solucionarlos. No es un documento consensuado y no aporta ninguna medida nueva”, añadió.

García también se quejó del hecho de que Galicia siga teniendo “los precios más bajos” de la leche “de toda la Unión Europea y de toda España” y de que por parte de la Administración “no se valore ese problema” y se trate “de forma sesgada”.

De hecho, afirmó que centrarse únicamente en la facturación del sector no permite comprobar que “las explotaciones facturaron más, porque produjeron más”, pero a menor precio.

“Se factura más, porque se produce más, pero la rentabilidad es menor”, concluyó, porque “hay que vender muchos más litros de leche para ganar lo mismo”.