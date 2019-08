Ribeira Sacra es la tercera denominación mejor valorada por la Guía Peñín

La D.O. Ribeira Sacra ha sido la tercera Denominación de Origen de España mejor valorada en la edición 2020 de la Guía Peñín con una puntuación media de 90,67.

Esta nueva tirada de la prestigiosa publicación vitivinícola hace referencia a un total de 108 vinos de este territorio comprendido entre el sur de Lugo y el norte de Ourense, de los cuales 66 de ellos han obtenido más de 90 puntos.

Han sido 18 bodegas adscritas a la D.O. las que han logrado por lo menos colocar a uno de sus caldos en esta categoría: Spanish Wines by Carlos Rodríguez S.L., Adega Cruceiro, Adega Malcavada, Adegas Moure, Ponte da Boga, Tolo do Xisto, Algueira, Casa Moreiras, Dominio do Bibei, Don Bernardino, Rubén Moure Fernández, Finca Míllara, Guímaro, Lar de Ricobao, Rectoral de Amandi, Regina Viarum, Ronsel do Sil y Vía Romana.

En cuanto a puntuaciones altas, destacan los 98 puntos que ha obtenido el blanco Lapena 2015, seguido de cerca por los 97 del tinto Dominio do Bibei 2016, ambos de la bodega homónima.

La 'Guía Peñín de los Vinos de España 2020' se presentará oficialmente a finales de octubre, durante la celebración del Salón de los Mejores Vinos de España. Entre tanto está disponible online mediante suscripción.