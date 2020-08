Los animalistas recogen 73.000 firmas contra la batida de lobos de Xove

La Asociación Animalista Libera ha movilizado 73.000 firmas contra una batida de lobos que se desarrolla este domingo en Xove y que cuenta con la autorización de la Consellería de Medio Ambiente.

En concreto, esta cacería en la que participan “aficionados a la caza” en lugar de técnicos especializados tiene lugar en los terrenos del coto de caza “El Azor”, que también se extiende a los municipios vecinos de Cervo y Burela.

Desde Libera han movilizado a las firmas que ya apoyaron en la plataforma Change.org la erradicación de “prácticas de caza crueles” como los “campeonatos” para masacrar zorros.

Los animalistas consideran que “el permiso no se ajusta a la legalidad” y han recordado que Xove está dentro de la “zona 3 del Plan de Xestión do Lobo”, lo que impediría “batidas a cargo de aficionados a la caza”, además de constatarse que “los ganaderos no han tomado ni una sola medida preventiva”, con lo que siguen “agitando la campaña de odio hacia este animal protegido”.

Libera también ha responsabilizado al grupo municipal del Partido Popular y, en concreto, al alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, de las “estratagemas para masacrar a los carnívoros que se acercan a los pastos durante los últimos meses”, que según los animalistas recuerda más a “una campaña de fake news” con “declaraciones de algunos de ellos afirmando que se sueltan lobos” en la comarca.

La movilización de “miles de personas firmantes” se suma a la petición que realizarán al Defensor del Pueblo, anunciada este sábado, para que investigue por qué se autoriza la matanza de “al menos un lobo” en el coto de caza local mientras no existen medidas disuasorias.

De hecho, en las últimas horas cientos de internautas escribieron al gabinete de la Consellería de Medio Ambiente para “quejarse por esta medida”, sin que desde el Gobierno se haya dado respuesta alguna a las protestas ciudadanas, han lamentado los animalistas.

Además de Libera, otros colectivos ecologistas y conservacionistas, como Ecoloxistas en Acción Galiza, Petón do Lobo o Proxecto Rebinxe, han manifestado su rechazo a esta batida y han solicitado su paralización.