Ganaderos de carne y leche de Lugo lamentan que no hubiese más participación en la manifestación

Ganaderos de carne y leche gallegos que este domingo se desplazaron a Madrid para participar en la manifestación convocada por las asociaciones independientes de productores ante la difícil situación que está atravesando el sector primario lamentan que la participación no haya sido mucho más multitudinaria de lo que realmente fue, dado el momento de dificultad que están atravesando las granjas.

Roberto López, un ganadero de leche que es socio de Agromuralla, reconoce que regresó de Madrid “con un sabor agridulce”, porque con “la que está cayendo en el sector lácteo”, con meses de venta a pérdidas por parte de los productores, esperaba una presencia mucho mayor de ganaderos gallegos en esa manifestación.

Asegura que la situación es “totalmente insostenible” para las granjas de leche, algo que está evitando el necesario relevo generacional, porque “muchos jóvenes, al ver que sus padres están perdiendo todo lo que hicieron durante años”, optan “por dejar el sector” y dedicarse a otra cosa.

“Nos están tocando la línea de flotación y cada día están cayendo algunas explotaciones”, aseguró, incapaces de mantener su actividad, ante la enorme subida de los costes de producción y el estancamiento de los precios en origen.

Un comienzo

En todo caso, confía en que al menos la manifestación de Madrid haya sido “un comienzo” de las movilizaciones en el sector primario “para conseguir algo más”.

El presidente de Agromuralla, José Luis Pérez Barreiro, dijo que esta organización todavía no ha descartado unha hipotética huelga de entregas de leche, pero reconoció también que no podrá hacerse si no existe un apoyo mucho más mayoritario por parte del sector.

Ganaderos de carne

Por su parte, el presidente de Gandeiros Galegos da Suprema, Santiago Rego, también lamentó que la participación por parte del sector cárnico no fuese tan importante como se esperaba en esa protesta.

“Me sorprende y me llama la atención”, dijo Rego, quien también se preguntaba “qué más se necesita en el sector cárnico, en Galicia y en España” para que “la gente se involucre” en la defensa “de un sector que está continuamente agonizando y corre un riesgo muy elevado de desaparecer”.