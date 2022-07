El Campus Terra impulsa el mayor proyecto de Europa en educación sobre incendios forestales

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) informa de que está impulsando el “mayor proyecto europeo de educación sobre incendios forestales en el viejo continente”, en el marco del programa FacingFIRE, una iniciativa de Aprendizaje y Servicio (Service-learning to improve training and employability in wildfire management) incluida no programa Erasmus+ Strategic Partnership.

Este programa busca reforzar las “capacidades formativas del personal docente”, así como de diversos “agentes sociales”, en cuestiones vinculadas con la “problemática de los incendios forestales”, también desde la perspectiva de la prevención, el control y la restauración de suelos -para mitigar sus consecuencias-.

El Proyecto FacingFIRE es coordinado por el catedrático de la USC en la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra Agustín Merino García y participa en el mismo un consorcio integrado por otros centros educativos, entidades que ofertan servicios forestales, propietarios, comunidades de montes y centros de investigación.

CUATRO PAÍSES

El escenario de este programa transnacional son los cuatro países europeos en los que se registra una mayor tasa de incendios forestales y que se corresponden con el sur de Europa, como son Italia, Grecia, España y Portugal.

Esta iniciativa se complementa con el programa 'Plantando cara al fuego', una propuesta educativa y de sensibilización medioambiental que cuenta con financiación de la Federación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) y en el que participan todas las comunidades autónomas.

Su objetivo es acercar una “visión multidisciplinar sobre los problemas que provocan los incendios forestales”, pero también sobre la forma de “mitigar sus causas” y sobre cómo restaurar “las nefastas consecuencias que ocasionan”.