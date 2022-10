Aira perfila en Finlandia su estrategia para producir biometano

Un representante de Aira, una de las cooperativas agroganaderas más importantes de Galicia, integrada por 2.900 socios, ha viajado hasta Finlandia para conocer de primera mano la estrategia que sigue el sector lácteo en el país nórdico para reducir sus emisiones y potenciar la economía circular a través de la transformación de los descartes de granja en biometano.

El enviado de Aira visitó el país nórdico dentro del proyecto COOPID (COOPeration of bioeconomy clusters for bio-based knowledge transfer via Innovative Dissemination techniques in the primary production sector), una iniciativa liderada y coordinada por Cooperativas Agro-Alimentarias de España.

El objetivo de ese proyecto, en el que también participan otras cooperativas lácteas de referencia en España, como son Central Lechera Asturiana o COVAP, es precisamente la difusión de “buenas prácticas agroalimentarias para la reducción de la huella de carbono desde el sector primario, de cara a su implementación y adaptación a la realidad de cada región”, informó Aira en un comunicado.

La delegación española visitó dos granjas de la cooperativa Valio , que recoge y transforma el 80% de la leche que se produce en Finlandia.

BIOMETANO

Estas ganaderías usan biometano como fuente de energía, producido mayoritariamente a partir del estiércol y los descartes de granja, para generar calor y electricidad.

También cuentan con instalaciones para “su purificación posterior”, de forma que se transforma en “biogás comprimido para uso en vehículos adaptados”.

En concreto, el biometano producido en las granjas surte a coches de particulares adaptados a CBG y a las cisternas de recogida de leche de Valio en esa región finlandesa.

La cooperativa Aira tiene sus instalaciones centrales en Taboada, en la provincia de Lugo, aunque cuenta con quince delegaciones entre las provincias de Lugo, A Coruña y Pontevedra.