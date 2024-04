Un zoqueiro en Lugo de 17 años: "Estudio y aprovecho el tiempo libre para aprender este oficio"

Álvaro Pin Campo tiene 17 años y es zoqueiro. Al preguntarle de dónde es, contesta de una forma sumamente precisa. Se nota que es un chaval meticuloso. "Soy de Bazar, en Castro de Rei, por parte de madre y de San Cosme de Barreiros, en Castroverde, por parte de padre", aclara. Aunque es todavía muy joven, se expresa con la tranquilidad y la solvencia de una persona mayor.

Hace ya "tres años" que empezó a hacer zocas. Asegura que, al menos al principio, comenzó "un poco de broma", por "probar", porque "de pequeño también las había usado". Ya entonces le "gustaban" y le "llamaba la atención" ese calzado tradicional, realizado con madera de abedul, que se utilizaba antiguamente en las zonas rurales de Galicia.

"Fui probando", reconoce, y depurando su técnica. En principio no se lo plantea como una "forma de ganarse la vida" y continúa con sus estudios. Eso sí, aprovecha casi todo su "tiempo libre" a cultivar su pasión, a la que también le saca ciertos beneficios. "Como yo también las calzo, aprovecho", bromea.

Aunque su afición y todo el tiempo que le dedica pueden sorprender a algunos, asegura que sus "amigos" ya lo conocen y a ellos "no les parece raro".

El primero de su familia

Lo más curioso en el caso de Álvaro es que no tenía ningún "zoqueiro" en su familia, en la que predominan "dentistas y carpinteros". Su interés comenzó "en las ferias" y viendo cómo cultivaban este oficio algunas "personas mayores".

"Zocas la ví toda mi vida, así que me puse manos a la obra y fuí probando. Siempre me llamaron la atención", añade. "Fui aprendiendo por mí mismo y también estuve con un vecino de Muimenta, que se llama Paco Morán, y con él también aprendí" algo más de este oficio.

"Voy aprendiendo sobre la marcha. Cada zoca que hago aprendo algo", reconoce Álvaro.

Aunque se expresa con mucha humildad, este joven zoqueiro ya se atreve incluso a innovar. Sin descuidar las trazas de este oficio tradicional, aplica a sus creaciones sus propias ideas e incluso un punto de innovación.

"Voy haciendo los modelos de zocas que ví toda la vida, de hombre y de mujer, pero también hago cosas nuevas, como unas zocas de verano, con agujeritos para mejorar la transpiración, que se parecen a unas sandalias. También zocas de diario y de domingo, que son o más ligeras o más brutas", precisa.

Además hacer todo lo que hacen los chavales de su edad y de estudiar, Álvaro siempre encuentra un momento para seguir aprendiendo su oficio. "Lo consigo no echando demasiado tiempo a perder. Aprovecho todo el tiempo que puedo", subrayó.

Además de zocas, Álvaro hace instrumentos musicales, cestos y ponchos de paja para la lluviaRAMUDO



Diversificar la producción

Por si fuese poco, se atreve incluso a diversificar su producción. Ahora también hace "cestos" y "corozas y carapuchos", una especie de ponchos realizados con paja que protegen del agua.

Álvaro no oculta su profundo amor por el rural. Allí está su futuro. "Laboral igual no, porque la vida no siempre se desarrolla cómo nos gustaria, pero sí para vivir, porque como el rural no hay nada", apostilla.

De hecho, además de estudiar, salir con sus amigos, hacer zocas, cestos, corozas y carapuchos, aún encuentra tiempo para "trabajar la tierra" y cuidar a los animales. Cuando "no se pierde el tiempo", el día da para mucho.