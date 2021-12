Zan: "A partir de 2022 España no va a producir aluminio primario, lo cual es una auténtica hecatombe"

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha explicado este miércoles, un día después de un referendo en el que se ha aprobado parar las cubas dos años, como quería la multinacional, que "España no va a producir aluminio primario" y esto es una "auténtica hecatombe".



En declaraciones a la prensa, acompañado por otros compañeros, Zan ha subrayado que, en "plena crisis" de materias primas, ese elemento químico resultaba fundamental, ya no solamente para la transición ecológica y energética, ha dicho, pues también para "sectores fundamentales" como el farmacéutico o el de la alimentación.



Que nadie haya puesto encima de la semana una solución favorable en el corto y medio plazo es su principal queja y, teniendo en cuenta otros posibles escenarios, la plantilla cree haber elegido la opción "menos mala", la que planteó el grupo propietario del complejo industrial de San Cibrao para su votación.



Con un marco energético distinto, que hubiese cubierto "una pequeña necesidad", Zan opina que la realidad sería muy distinta, y lo ha resumido del siguiente modo: "No es lo mismo una bajada de producción que un cese de actividad".



De los trabajadores piensa que "van a pasar los peores momentos de su vida con esas cubas apagadas" y que conviene aligerar la formación, el mantenimiento, las inversiones y los planes, pues "cuanto antes se presenten, mejor" para dar mayor tranquilidad a los empleados de la factoría.