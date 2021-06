Zan: “Hasta que las empresas empiecen a hacer ofertas, solo tenemos castillos en el aire”

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao tiene previsto reunirse esta semana con “algunas” de las seis compañías interesadas en la compra de la fábrica de aluminio primario, después del primer encuentro que mantuvieron con una de ellas a finales de la semana pasada, para conocer sus planes industrial “y, sobre todo, energético”.

“Seguimos con reuniones y esperando a ver más planes industriales y, sobre todo, energéticos. Insistir en que aquí lo más importante es que venga un comprador que sepa qué hacer con la planta y en qué invertir”, dijo el presidente del comité, José Antonio Zan, a Cope Lugo.

También, recordó, es importante que ese posible comprador “venga de la mano de un socio energético con un plan que” le dé a la planta “viabilidad a quince o veinte años”, dado que el suministro eléctrico representa el mayor porcentaje de costes de producción del aluminio y este tipo de industria es considerada como electrointensiva por su elevado consumo.

Sin ofertas solo castillos en el aire

En cuanto a las seis compañía interesadas en la compra de Alcoa, reconoció que “las empresas son fuertes, pero hasta que empiecen a hacer ofertas, de momento no hay nada”.

“No es fiarse o no fiarse, llevamos un año y todavía no hemos visto un papel firmado. Y mientras no haya papeles firmados solo estamos hablando de castillos en el aire”, insistió.

Aunque el comité tiene reuniones “pendientes para esta semana”, la que iba a mantener este miércoles con una delegación de Alvance, la división de aluminio del grupo Liberty -y la primera compañía que se interesó por la compra de la fábrica de San Cibrao-, finalmente no va a celebrarse “por un problema de Covid”.

En todo caso, Zan confía en que el responsable de la empresa que tenía previsto participar en esa reunión “se quite ese problema pronto y pueda venir a visitarnos”.