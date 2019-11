La Xunta mantiene para mañana la suspensión de las clases en A Montaña de Lugo

La Comisión Escolar de Alertas ha tomado la decisión de mantener para mañana, viernes -15 de noviembre-, la suspensión de la actividad lectiva en las zonas de A Montaña de Lugo donde se mantiene el nivel de alerta naranja como consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso que puede dar lugar a acumulaciones de nieve superiores a los 20 centímetros.

La suspensión de las clases afectará a 789 alumnos de 15 centros educativos de Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Baralla, As Nogais, Samos, A Fonsagrada, Pedrafita do Cebreiro, Triacastela y Negueira de Muñiz.

También informa la Xunta de Galicia de que, “como es habitual en estas circunstancias, en caso de que la situación meteorológica supusiese un riesgo superior al declarado en las zonas no afectadas por la suspensión”, los propios directores de los centros pueden adoptar las decisiones oportunas al respecto.