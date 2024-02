A xornalista Lucía Rodríguez será a pregoeira da XLIV Feira do Viño de Amandi

O Concello de Sober deu hoxe a coñecer o nome da persoa que se encargara de pronunciar o pregón da XLIV Feira do Viño de Amandi. A persoa elixida é a xornalista e presentadora de televisión Lucía Rodríguez, unha moza que se define como “100% Ribeira Sacra”, posto que o seu pai é de Sober, de Neiras, e a súa nai de Castro Caldelas.

“É unha gran embaixadora do noso concello, polo que estamos moi contentos de que estea con nós no maior escaparate dos nosos viños, o Amandi”, dixo o alcalde de Sober, Luis Fernández Guitián.

O programa que presenta Lucía Rodríguez na TVG, ‘Xente marabillosa’, vén de conseguir o Premio Iris da Academia da Televisión, que recolleu en Madrid.

Cartel, programa da Feira e Mes do Amandi

O Concello de Sober dará a coñecer este sábado no miradoiro de Pena do Conde, na Barca, o cartel anunciador da XVIL Feira do Viño de Amandi, obra de Eduardo Pérez Baamonde, así como a programación do Mes do Amandi e o programa de actividades da Feira, que este ano se vai celebrar os días 22, 23 e 24 de marzo.