La X Foliada Magosto de Lugo: música tradicional y castañas para celebrar una década de tradición

Récord de participación y un cartel lleno de tradición

Este año, la Foliada Magosto ha batido un récord de inscripción, con 9 grupos que pondrán su música tradicional al servicio del público. Así lo anunció Óscar Pérez, presidente de la Asociación Cultural e Grupo Tradicional Os Xílgaros de Lugo, en COPE Lugo. La fiesta comenzará a las 19:00 horas y contará con la participación de agrupaciones llegadas desde diversos puntos de la provincia: Os do 21 (O Vicedo), O Trespés (Chantada), Fol do Raxal (Cervo), Aruame (Burela), A Volta do Agro (Lugo), Nubeiro/Son Galego (Lugo), Os Tarabelos do Saviñao, Grupo Río Miño (Portomarín), además de los organizadores, Os Xílgaros de Lugo.

Música abierta y sorteo de regalos

Uno de los momentos más esperados de la fiesta será la "Foliada aberta", una parte de la celebración en la que cualquier persona con un instrumento podrá unirse y tocar junto a los grupos. Esta apertura busca invitar a la participación espontánea y festiva de todo el que quiera sumarse al ambiente de celebración. Además, durante el evento se sortearán varios regalos, y todos los asistentes podrán disfrutar de castañas asadas en un entorno lleno de música y buen humor. La cita tendrá lugar en las instalaciones de la Cafetería Yaldara, en el Polígono de As Gándaras, donde la entrada es libre y se espera la asistencia de todo el que quiera disfrutar de una velada única.

Colaboradores y espíritu de Fermín "O Gaiteiro de Vilares"

Este décimo aniversario no sería posible sin el apoyo de los colaboradores: Restaurante Yaldara, Tecelana Tradición, Bolboreta Fiandeira, Arcoiris Musical, Cantina Mustallar, Carmen López Artesanía, Musical Muralla, Sanín Percusión Tradicional, ASA-Son, entre otros. Pero lo más especial de la noche será la presencia simbólica del espíritu de Fermín, "O Gaiteiro de Vilares". Fermín, vecino de Neira de Rei (Baralla), fue un gaitero muy querido en su comunidad y más allá. Conocido por bailar mientras tocaba el punteiro, Fermín es el abuelo del organizador del evento, Óscar Pérez, quien le debe su amor por la música tradicional. El legado de Fermín estará presente una vez más en esta Foliada Magosto.

Detalles del evento

La X Foliada Magosto se celebrará el sábado 9 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en la Cafetería Yaldara, en el Polígono de As Gándaras. Todos están invitados a disfrutar de esta fiesta donde la música, las castañas y la tradición gallega serán las protagonistas.