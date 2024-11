La X Festa Magosto trae música tradicional gallega gratuita al Polígono de As Gándaras en Lugo

Música en vivo y gratuita con grupos de raíz gallega, para una celebración que promete atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Una fiesta de tradición y encuentro cultural

El evento, que ha ganado popularidad en la región, contará con una destacada selección de música gallega de raíz, interpretada por bandas de la provincia de Lugo. Entre los grupos participantes están Os do 21 (O Vicedo), O Trespés (Chantada), Fol do Raxal (Cervo), Aruame (Burela), A Volta do Agro (Lugo), Nubeiro/Son Galego (Lugo), Os Tarabelos do Saviñao y el Grupo Río Miño (Portomarín), además de los organizadores, Os Xílgaros de Lugo. La música tradicional y los ritmos populares ofrecerán una experiencia única a quienes asistan al evento, que tendrá lugar en la cafetería Yaldara.

Un homenaje al "gaiteiro dos Vilares" y la muiñeira de Fermín

Como parte de la tradición, la celebración rendirá homenaje al recordado Fermín, "o gaiteiro dos Vilares", nacido en Neira de Rei, Baralla. Su nieto, Óscar Pérez, interpretará la "Muiñeira de Fermín", una melodía especial que ha sido recuperada y transmitida de generación en generación en la familia. La pieza, que resuena como un himno en la Foliada Magosto, es un símbolo de la música popular gallega y de su herencia cultural.

Visitantes internacionales y espíritu de convivencia

En ediciones pasadas, la Festa Magosto ha atraído incluso a asistentes internacionales, como ocurrió hace dos años cuando participaron estudiantes estadounidenses. Este ambiente de intercambio cultural enriquece la festividad y refuerza el espíritu de convivencia que caracteriza al evento.

La X Festa Magosto comenzará el sábado a las 19:00 horas, y la entrada será gratuita para todos los que deseen disfrutar de una noche de música y tradición gallega.