Visto para sentencia el juicio por la muerte de Desirée Leal

El juicio por la muerte de la pequeña Desirée Leal ha quedado visto para sentencia este lunes -6 de marzo-, una vez que las partes expusieron sus conclusiones definitivas y de que la madre y única acusada, Ana Sandamil, hiciese uso de su derecho a la última palabra para pedir “perdón” a la familia “paterna” de la niña y a la suya propia por “los daños causados”.

El juicio -que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó repetir, al considerar que el veredicto de culpabilidad no había quedado suficientemente motivado en el primero- quedó visto para sentencia poco después de mediodía, de modo que, una vez recibido el cuestionario al que deben responder para emitir un veredicto, los miembros del jurado se retirarán a deliberar.

En cuanto a las conclusiones de las partes, tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular piden prisión permanente revisable, mientras que la defensa de Ana Sandamil pide una eximente completa, al entender que la madre no era consciente de lo hacía el día de autos, a causa de su enfermedad mental.

La acusación particular ejercida por el padre de Desirée Leal reconoce en sus conclusiones una atenuante simple para Ana Sandamil y, al igual que la Fiscalía, en base a las declaraciones de los forenses, da por hecho que hubo una “afectación parcial” el día de autos como consecuencia de su estado mental, pero aún así reclamará una pena de prisión permanente revisable.

“Vamos a pedir la prisión permanente revisable. Entendemos que fue la madre la que asesinó a la niña. La cuestión sometida a debate es la de las facultades mentales. Como tengo que respetar las reglas del juego, tengo que respetar lo que dictaminan los forenses, que hubo esa afectación parcial” por el estado mental de Ana Sandamil, dijo el letrado Manuel Ferreiro.

En todo caso, aclaró que se trata de una “atenuante simple” que, en “conjunción con el agravante de parentesco, no cambia la situación” y supone la misma pena: “prisión permanente revisable”.

La acusación popular, ejercida por la la Fundación Amigos de Galicia, sostiene que en la vista oral “se ha probado que el homicidio no ha sido un homicidio psicótico”.

En declaraciones a los medios de comunicación, la letrada Beatriz Pardo aclaró que “la Fundación Amigos de Galicia se va a mantener firme en que esta persona no tenía sus capacidades mentales afectadas” en el momento de los hechos.

“Pedimos lo que establece el Código Penal para este tipo delitos. Entendemos que no es un homicidio. Es un asesinato, porque la niña no pudo defenderse. Era una menor que estaba durmiendo con su madre y, evidentemente, no podía esperar que ella la atacase”, añadió la letrada. También por el hecho “de que intentó adormecerla, dándole a ingerir Trazodona”.

“Un asesinato, cuando se trata de un menor de 16 años, está castigado con prisión permanente revisable”, insistió.

"ENFERMEDAD MENTAL"

El abogado que ha ejercido la defensa de Ana Sandamil, Luis Rifón, aseguró que la acusada padece una “enfermedad mental” y el día de autos tenía sus facultades “muy alteradas”, por lo que reclama una eximente completa para su clienta, porque no era consciente de lo que hacía.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Solo nos queda la enfermedad mental como explicación o causa a la muerte de la niña”, dijo Rifón, porque opina que, a lo largo de la vista oral, ha quedado probado que Ana Sandamil tenía “sus facultades mentales muy alteradas, muy afectadas”.

Desde su punto de vista, en ningún momento Ana Sandamil puso en marcha una “falsa coartada”, porque señaló como posible causa de la muerte de la niña el hecho de que “hubiese bebido de una botella con Trazodona” que ella mismo había “preparado para quitarse la vida”.

Según su abogado, lo dijo porque “es la única explicación que se le ocurre”. De hecho, recordó que siempre le dio “la misma versión” a los investigadores y a los forenses.

“Ana se comporta y responde como si no fuese consciente de la muerte de la niña”, insistió.

"PIDO PERDÓN"

Sandamil hizo uso de su derecho a la última palabra para pedir “perdón” antes de que finalizase el juicio y dijo que quería “mucho” a su hija y que nunca quiso “hacerle daño de forma consciente”.

“No sé lo que pudo pasar” dijo en relación con la noche en la que murió su hija, “ella y yo estábamos muy unidas”. “Pido perdón”, añadió acto seguido, tanto a su familia como a la “familia paterna por los daños causados”.

Concluyó pidiendo “que se tenga en cuenta que padecía una enfermedad y padezco una enfermedad para siempre. Y nada más”.

Sin embargo, el padre de Desirée, José Manuel Leal, opina que, tal y como se ha practicado la prueba, Ana Sandamil tiene que ser condenada otra vez a “prisión permanente revisable” por el asesinato de su hija.

RAMUDOJosé Manuel Leal habla con su abogado antes de la última jornada de juicio









"A SANGRE FRÍA"

“No debe ser de otra forma. Ese monstruo tiene que ser condenado a prisión permanente revisable, para que se haga Justicia”, dijo Leal.

Dijo que Ana Sandamil “asesinó” a su hija “a sangre fría” y de una forma “premeditada”. Opina que las pruebas presentadas en el juicio han permitido demostrar que “estaba planeando acabar con la vida” de la niña antes del día de autos.

Desde su punto de vista, es algo que “el jurado debería tener muy claro después de todo lo que escuchó” en el juicio.