Vilalba fleta autobuses para la manifestación de los transportistas del carbón y llama a cerrar comercios

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, ha confirmado que el Ayuntamiento ha fletado dos autobuses, que partirán a primera hora de la mañana de la capital chairega, para participar en la manifestación que protagonizarán los transportistas del carbón de la térmica de As Pontes en Madrid, ante el Congreso de los Diputados.

Además, en declaraciones a los medios de comunicación, la regidora también hizo “un llamamiento a todos los establecimientos de Vilalba, comercios, hostelería y demás, para que realicen un cierre simbólico de cuatro a seis de la tarde, que es el tiempo previsto para la manifestación en Madrid, en solidaridad con la problemática” de los trabajadores de Endesa.

La alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, recordó que en este municipio se da “una circunstancia peculiar”, porque el pasado 14 de septiembre fue aprobada por unanimidad -de PSdeG, PP y Vilalba Aberta- una “declaración institucional” de apoyo a los trabajadores y para pedir una “transición ecológica justa”.

“En todo momento, cuando se toman decisiones” sobre este asunto, “estamos en contacto las tres fuerzas políticas” presentes en el pleno, dijo Veleiro.

Los autobuses saldrán de Vilalba en torno a las nueve de la mañana y tanto la alcaldesa, Elba Veleiro, como el ex alcalde y portavoz de la oposición, Agustín Baamonde (PP), confirmaron que viajarán a Madrid en ese viaje “ida y vuelta”.

“Vilalba y As Pontes tuvieron siempre un vínculo extraordinario. Mucha gente que vive en Vilalba trabaja en As Pontes y la mayor parte de los transportistas de carbón. Vilalba, Xermade y la Terra Chá, tienen una relación de interdependencia económica, de forma que si cierra Endesa sería para la comarca una catástrofe de proporciones bíblicas”, dijo el diputado popular y ex alcalde de la capital chairega, Agustín Baamonde.

Baamonde confirmó que “dentro del criterio de apoyo y colaboración” con los transportistas, “como ciudadano, diputado y miembro del Partido Popular, viajará mañana a Madrid “para participar en la manifestación”.